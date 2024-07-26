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恒指升16點 成交續逾千億 北水流入1個月最多 佔大市比率兩個月高

日圓拆倉引發近日環球股匯波動，今日日圓由早前的高位回落，市場亦相應調整，人民幣貶值，除日股及復市的台股外，亞股普遍回升，A股尾市亦由跌轉升。市場關注下周聯儲局和日本央行會議，美期向上。港股亦同樣觀望，雖然大市有近300點波幅，且曾跌穿17000點關，不過收市價與開市價接近，升跌藍籌數接近各佔一半。中特股續跌，科技股止跌。

大市成交連續兩日過千億，北水亦轉流入，金額1個月最多，而北水流入佔大市成交比例為8.38%，逾兩個月高。

恒指國指曾再跌至近3個月低，恒指收市上升，國指則連跌4日，全周計，三大指數均下跌，連跌兩周。

恒指今早高開74點，高位升224點，低位跌80點，高低波幅305點。上升股份比例為34.03%，下跌為24.79%，無升跌為41.17%。

恒指收市升16點或0.1%，報17021點，大市成交金額1046億元，較上日減少1.01%，是7月24日868.99億元成交後最少；國指跌5點或0.1%，報6010點。恒生科技指數收報3443點，升0.66%。

藍籌股成交金額439.96億元，佔大市成交42.06%；科指成份股成交金額192.56億元，佔大市成交18.4%；國指成份股成交金額367.65億元，佔大市成交35.14%。

24隻雙櫃台股，總成交0.54億元人民幣，相當於約0.58億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.22%，至100.86億元，佔大市成交9.63%。牛熊證成交金額40.99億元，減少16.49%；窩輪成交金額59.86億元，增加16.14%。

藍籌39隻升，39隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升3.49%，收報3.26元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌4.21%，收報6.83元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報26.1元，升6.1%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低8.92元，收報9.5元，跌23.39%。

恒指10天線(17512.2點)跌穿100天線(17606.6點)，續低於250天線(17439.08點)。科指續低於10天線(3559.8點)。

北水南下合計淨流入87.73億元，終止連續2日流出，淨流入金額是6月11日102.81億元後最多。

三大指數今日表現

恒指曾升最多1.32%，是7月22日後最大升幅，當日升幅為1.58%。高見17229.19點，是7月25日17288.46點後最高。亦曾跌最多0.47%，低見16924.58點，是4月23日16599.21點後最低。今日收市報17021.31點，是7月24日後收市新高，當日報17311.05點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是5月24日。

科指曾升最多1.61%，是7月22日後最大升幅，當日升幅為2.52%。高見3476.47點，是7月24日3561.64點後最高。今日收市報3443.73點，是7月24日後收市新高，當日報3491.2點。

國指曾跌最多0.77%，是7月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.34%。低見5970.04點，是4月23日5856.14點後最低。收市報6010.64點，是4月23日後收市新低，當日報5954.62點。連跌4日，累計跌243.3點，對上一次連跌4日是7月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是5月31日。

一周表現

恒指本周累跌2.28%或396點，跌幅是7月19日後最大，當時收市跌幅為4.79%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是5月31日；本周表現最佳的是海爾智家（6690），累升10.13%，其次為電能實業（0006）及中石化（0386），分別升4.8%及2.75%。而表現最差的是潤啤（0291），累跌10.34%，其次為農夫山泉（9633）及周大福（1929），分別跌9.48%及8.84%。

國指本周累跌2.5%或154點，跌幅是7月19日後最大，當時收市跌幅為5.63%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是5月31日；本周表現最佳的是海爾智家（6690），累升10.13%，其次為農業銀行（1288）及中石化（0386），分別升2.99%及2.75%。而表現最差的是華潤啤酒（0291），累跌10.34%，其次為商湯（0020）及農夫山泉（9633），分別跌10%及9.48%。

科指本周累跌2.62%或92點，跌幅是7月19日後最大，當時收市跌幅為6.49%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是6月21日；本周表現最佳的是海爾智家（6690），累升10.13%，其次為網易（9999）及京東健康（6618），分別升1.62%及1.22%。而表現最差的是華虹半導體（1347），累跌12.92%，其次為東方甄選（1797）及商湯（0020），分別跌12.68%及10%。

午後消息股表現

高維科技（2086）料上半年轉賺210萬元。收報0.57元，升7.55%。

今早及隔晚消息股表現

ESR（1821）收購創始人剩餘持股 涉1.5億美元現金及4794萬美元代價股。收報11.66元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中信資源（1205）收報0.42元，無升跌。國際家居零售（1373）收報1.22元，升1.67%。電訊盈科（0008）收報3.99元，升2.05%。復興亞洲（0274）停牌。大山教育（9986）停牌。

正通汽車（1728）折讓13.8%配新股集資近6000萬。收報0.148元，升2.07%。

環球新材（6616）斥資近56億收購德國默克表面解決方案業務。創52周高，見4.8元，收報4.03元，跌13.15%。

全球第二季智能手機出貨量升12%，蘋果於中國市佔率跌至第6。手機設備個別發展，鴻騰（6088）收報2.58元，跌1.9%。丘鈦（1478）收報4.27元，跌2.73%。舜宇（2382）收報45.9元，跌0.97%。高偉電子（1415）收報20.9元，升2.96%。通達（0698）收報0.078元，跌1.27%。瑞聲（2018）收報28.85元，跌1.54%。比亞迪電子（0285）收報30.75元，升0.65%。信利國際（0732）收報1.07元，升4.9%。富智康（2038）收報0.79元，無升跌。小米（1810）收報16.36元，升0.99%。

光大證券（6178）上半年純利瀉四成至13.9億元人幣。收報4.91元，升2.08%。

前明星主播董宇輝離職後，東方甄選（1797）擬5億人幣回購。見52周低8.92元，收報9.5元，跌23.39%。

勵晶太平洋（0575）料上半年虧損收窄至1950萬元至2730萬元。收報0.415元，跌5.68%。

香港電訊（6823）上半年多賺1.9%，中期息32.92仙。香港電訊：出售無源光纖網絡業務股權所得現金將償還明後兩年債務。收報9.48元，升2.93%。

FSMOne：遠洋（3377）重組方案對債券持有人明顯不利。收報0.34元，跌1.45%。

金蝶（0268）：港客戶規模持續增長，續助中資企業出海。見52周低5.84元，收報5.98元，升1.18%。

達芙妮（0210）盈喜，上半年多賺最少62%。收報0.22元，升20.88%。

衛龍美味（9985）料中期盈利升最多39%。收報6.13元，升3.37%。

珩灣科技（1523）上半年純利升55%，中期息多派54%至10.83仙。創上市新高，見4.35元，收報4.34元，升7.96%。

破頂股表現

破頂股包括，珩灣科技（1523）創上市新高，見4.35元，收報4.34元，升7.96%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063.5元，收報1063.2元，升0.02%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.8元，收報17.8元，升0.28%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見123.95元，收報123.95元，升0.32%；EDA集團（2505）創上市新高，見8.38元，收報8.24元，升5.51%；宜搜科技（2550）創上市新高，見24.95元，收報24元，升16.79%；經發物業（1354）創上市新高，見12.3元，收報11.74元，升8.7%；聲通科技（2495）創上市新高，見188.3元，收報187元，升10.06%；廣聯科技（2531）創上市新高，見11.36元，收報10.92元，升9.31%；秦港股份（3369）創52周高，見1.99元，收報1.93元，無升跌；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.49元，收報0.485元，升7.78%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.445元，收報0.445元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.71元，收報0.71元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.34元，收報0.34元，升1.49%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.275元，收報0.27元，無升跌；龍輝國際控股（1007）創52周高，見4.74元，收報4.54元，升0.22%；普華和順（1358）創52周高，見1.2元，收報1.17元，跌1.68%；新龍移動（1362）創52周高，見0.375元，收報0.355元，升9.23%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.236元，收報0.236元，跌3.67%；民生教育（1569）低見0.193元，收報0.196元，跌2.49%；銀杏教育（1851）低見0.51元，收報0.65元，跌7.14%；九毛九（9922）低見2.69元，收報2.7元，跌2.17%；九龍倉置業（1997）低見19.36元，收報19.44元，跌2.8%；飛道旅遊科技（8069）低見0.039元，收報0.042元，升2.44%；中國新經濟投資（0080）低見0.06元，收報0.07元，升9.38%；普星能量（0090）低見0.32元，收報0.335元，無升跌；信達國際控股（0111）低見0.218元，收報0.23元，無升跌；信能低碳（0145）低見0.13元，收報0.137元，跌0.72%。

78隻股份創52周低，其中十隻包括，瑞安房地產（0272）低見0.65元，收報0.66元，升1.54%；東方甄選（1797）低見8.92元，收報9.5元，跌23.39%；新濠國際發展（0200）低見4.65元，收報4.66元，跌2.51%；金沙中國（1928）低見14.82元，收報14.84元，跌1.59%；周大福（1929）低見7.13元，收報7.32元，升0.55%；東方表行集團（0398）低見3.3元，收報3.33元，升0.6%；星島（1105）低見0.245元，收報0.245元，無升跌；鷹君（0041）低見10.62元，收報10.64元，跌0.75%；太古地產（1972）低見12.12元，收報12.52元，升1.29%；大快活（0052）低見7.18元，收報7.22元，跌1.23%。

異動股

上升異動股，包括，世紀陽光（0509）收報0.2元，升53.85%；榮陽實業（2078）創52周高，見0.239元，收報0.225元，升42.41%；西王置業（2088）收報0.05元，升38.89%；致浩達控股（1707）收報0.109元，升32.93%；昌利控股（8098）收報0.053元，升32.5%；北大資源（0618）收報0.233元，升32.39%；守益控股（2227）創52周高，見0.155元，收報0.129元，升29%；大地教育（8417）收報0.019元，升26.67%；世紀金花（0162）收報0.101元，升24.69%；植華集團（1842）收報0.054元，升22.73%；中國集成控股（1027）收報0.45元，升21.62%。

下跌異動股，包括，匯森家居（2127）創上市新低，見0.077元，收報0.087元，跌40.82%；辰罡科技（8131）收報0.091元，跌24.79%；東方甄選（1797）見52周低8.92元，收報9.5元，跌23.39%；亨鑫科技（1085）見52周低0.79元，收報0.84元，跌22.94%；CMON（1792）收報0.03元，跌21.05%；天業節水（0840）收報0.15元，跌19.79%；天泓文創（8500）收報0.36元，跌19.1%；國茂控股（8428）見52周低0.245元，收報0.245元，跌18.33%；出門問問（2438）創上市新低，見1.15元，收報1.15元，跌16.67%。

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