上周五（19日）網絡安全公司CrowdStrike的失誤導致微軟系統大死機，引致機場航班停運，銀行與醫院系統癱瘓。OneInfinity by OneDegree 營運總監章昱表示，當系統死機導致服務中斷，服務供應商事後提供的補償往往根據其服務費用水平釐定，故中小企可獲得的補償有限，亦不足以彌補其損失。他又指，系統癱瘓時，企業不僅面臨業務中斷，亦因系統修復、損失員工生產力、潛在違例罰款等導致額外成本。

章昱表示，OneInfinity 網絡安全保險可為中小企提供全面保障，包括安全漏洞導致的第一方損失，以及系統故障造成業務中斷的損失，如早前的全球大死機事件就在保障範圍之內，以確保中小企能夠維持營運韌性，有效減輕財務風險。

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