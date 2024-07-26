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俞敏洪︰往後不允許主播成立獨立工作室  共同發展是大方向

今次東方甄選（1797）以7700多萬元人民幣向前「明星主播」董宇輝出售合作公司「與輝同行」，引來許多網絡聲音指其賤賣核心資產，亦引來未來東方甄選會否再出現主播出走或獨立的情況。主席俞敏洪在股東溝通會上多次強調，今次董宇輝及「與輝同行」的成立是公司的案例，但董宇輝的影響力是天量級，而且當時為董宇輝為立獨立平臺，也是必須要做出的選擇。

但俞敏洪指，由自己成立教培平台新東方（EDU）（9901）起，一直都不允許教師獨自成立工作室，認為只要給予足夠好的待遇、平臺就行，他會與管理層為主播的發展謀劃其發展，故未來亦不可能再出現個別主播再獨立成立工作室。東方甄選的未來發展是以「共同發展」為方向，「有福共享、有難同當、共同富裕」。

他又透露，有意讓董宇輝及「與輝同行」獨立是在5月31日年度業績結束後。原以為獨立的過程很簡單，但因「與輝同行」屬於上市公司，故要經過一系列獨立評估。但他判斷是，既然公司是為董宇輝設立，因宇輝而存在，董宇輝離開後也不能「有價值地運行」，決定把「與輝同行」讓董宇輝帶走，也是獎勵及感謝其過往對公司的貢獻，而他和董宇輝都是社會人士，算是「透明人」，也藉此事向社會傳遞「善意」，認為決定合理。

會上，俞敏洪多次提到，自己和董宇輝沒有任何隔閡，雙方是「忘年交」，甚至自己比「他的爸爸還大一歲」，董宇輝也認可他的業務及布局能力。但今次分手是「沒有辦法的行為，世界不是我們兩人的世界」，但他作為東方甄選股東，「個人永遠不會參與到與輝同行資本運作」。

而且今次雙方分手，他認為保有了未來和董宇輝合作的潛在可能性，都是對公司最大的利益保護。他強調，自己帶領新東方三十多年，做了生意這麼多年，曾經歷無數次兇險，都能帶領新東方走出難關。

他表示，明白股東蒙受了不少損失，今早自己也打電話向私人財務顧問問到其持股情況，強調自己的持股均是「真金白銀」買回來，不是期權等，對方也著他「好好繼續幹，虧損的錢才能回來」，所以自己「為了錢回來，還得幹下去」。

他懇請大家再相信東方甄選一次，相信公司有更好的未來，也感謝社會各界人士對東方甄選及自己包容。

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