消息指，現時泰禾有足夠資產，應付180億元的保險負債，公司可以繼續營運，對投保人最佳做法並非清盤，經理將尋找有效修復方案，包括尋找新投資者接手。

保監局發言人表示，香港保險監管機制有效、具前瞻性並不斷強化，不相信香港有其他壽險公司會無法滿足合約上的投保承諾。保監局自2020年年中開始，向泰禾人壽施加一連串監管措施，以保障保單持有人，同時促請公司管理團隊及主要股東尋求切實可行方案，以修復其違規向關連公司作出投資後所導致的問題。

保監局於2023年8月向泰禾人壽提供建議及指導，然而公司至今仍未能提交2022年度及2023年度的經審核財務報表，亦未能兌現引入新策略投資者的承諾，其企業管治問題也有待改善，加上泰禾人壽的主要股東正涉及多宗被追討價務的法律訴訟，故此有必要委任經理，以保單持有人的最佳利益為依歸，盡快核實泰禾人壽的最新財務狀況及償付能力，維護公司資産，並尋求最佳的公司恢復方案。

保監局早前已向泰禾人壽施加資產分隔措施，強化公司履行保單責任的能力。該局希望提醒公眾，由於人壽保單一般年期較長，保單持有人應仔細評估自身情況，切勿倉卒作出決定。

所有由泰禾人壽發出的保單均不受影響，經理會負責維持泰禾人壽的業務全面正常運作，包括客戶服務收取保費及處理理賠等，保單持有人如有疑問，可於辦公時間上午9時至中午12時及下午2時至5時45分（周一至周五，公眾假期除外）致電22387006 或發送電郵至 tahoe en@deloitte.com.hk，與經理聯絡。

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