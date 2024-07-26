阿里巴巴（9988）旗下淘寶今日宣布將改進「僅退款」策略，根據新版「體驗分」提升商家售後自主權，對優質店舖減少或取消售後介入。相關策略將於8月9日正式實施。
根據新策略指引，店舖綜合體驗分達4.8分或以上的商家，平台不會透過旺旺主動介入及支持收貨後的僅退款，而是鼓勵商家先與消費者協商。其他分數的商家，平台將依據體驗分與產業性質，分別給予不同程度的自主處置權；體驗分數越高，商家的自主處置權越大。
新版體驗分體系包括「店舖體驗分」、「商品體驗分（PXI）」，取代之前的賣家服務評估系統。淘寶天貓平台的所有商家升級後，都將透過提升服務體驗獲得更多生意成長機會，體驗分數越高，搜尋排序結果相對越好。
淘寶亦將提供多個售後服務方案供商家選擇，引導商家持續改善售後服務，減少「僅退款」帶來的糾紛及損失。此外，淘寶也提升僅退款申訴環節。商家發起申訴後，平台會請第三方檢測機構對商品進行抽檢，若檢測通過，平台將賠償損失給商家。
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