至於免費電視業務「藍Viu」，許漢卿指該業務收益主要由旗下藝人及活動管理業務的強勁表現所帶動，例如公司旗下65名藝人包括 MIRROR、COLLAR 和P1X3L在香港舉行一連串演唱會，門票均全數售罄。同時，透過「MakeALive」串流平台直播現場活動至海外，將業務擴展至香港以外地區。

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