電訊盈科（0008）董事總經理兼財務總裁許漢卿於網上業績會時表示，公司旗下OTT業務Viu（俗稱「黃Viu」）在東南亞市場的主要串流平台排名中，包括於每月活躍用戶、付費用戶等排名均排行第二位，僅次於Netflix。她續稱，截至6月底止，黃Viu付費用戶數量達到1170萬名，按年增長11%，其中於印尼、泰國和中東的增長強勁。
至於免費電視業務「藍Viu」，許漢卿指該業務收益主要由旗下藝人及活動管理業務的強勁表現所帶動，例如公司旗下65名藝人包括 MIRROR、COLLAR 和P1X3L在香港舉行一連串演唱會，門票均全數售罄。同時，透過「MakeALive」串流平台直播現場活動至海外，將業務擴展至香港以外地區。
其他報道
電訊盈科中期虧損降至4.6億元 派息9.77仙
全日沽空金額增31% 沽空比率21% 3個月新高 盈富沽空增2倍
微軟死機︱OneInfinity 推中小企網絡安全保險 投保額高達400萬元
恒指升16點 成交續逾千億 北水流入1個月最多 佔大市比率兩個月高
【有片：埋身擊】若德國DAX指數跌穿18200點 後市或進一步下跌
半日沽空金額增6% 東方甄選沽空增43倍 盈富上日基金單位減300個
恒指半日升28點 10天線跌穿100天線 科指升0.66% 東方甄選跌20%