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電盈：黃Viu付費用戶量按年增11% 印泰中東增長強勁

電訊盈科（0008）董事總經理兼財務總裁許漢卿於網上業績會時表示，公司旗下OTT業務Viu（俗稱「黃Viu」）在東南亞市場的主要串流平台排名中，包括於每月活躍用戶、付費用戶等排名均排行第二位，僅次於Netflix。她續稱，截至6月底止，黃Viu付費用戶數量達到1170萬名，按年增長11%，其中於印尼、泰國和中東的增長強勁。

至於免費電視業務「藍Viu」，許漢卿指該業務收益主要由旗下藝人及活動管理業務的強勁表現所帶動，例如公司旗下65名藝人包括 MIRROR、COLLAR 和P1X3L在香港舉行一連串演唱會，門票均全數售罄。同時，透過「MakeALive」串流平台直播現場活動至海外，將業務擴展至香港以外地區。

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