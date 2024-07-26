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日本城母企國際家居零售全年少賺44% 末期息5.6仙

經營日本城的國際家居零售（1373）公布，截至2024年4月底的全年純利達1.01億元，按年跌44.33%，每股基本盈利為0.14元，恢復至疫情前正常水平，而經調整利潤近1.5億元，當中已撇除政府「保就業」計劃的工資補貼收入3193.7萬元的影響。集團派每股末期息0.056元，上財年末期息為每股0.08元及派特別息每股0.02元。連同中期息每股0.056元，全年派息0.112元，按年減49.1%。

國際家居零售全年收入按年跌4.9%，達26.87億元，主要因去年同期香港在新冠疫情下，抗疫物資需求激增的高基數效應，加上疫情後，港人盛行外出旅遊及北上消費。全年毛利率升0.5個百分點至46.9%。

集團保持穩健的財務狀況，現金及現金等價物為3.39億元，按年增6.19%，大部分現金及銀行存款以3個月內到期之港元存款，並存放於香港主要銀行。集團將繼續保持強大的現金流動性和穩健的財政狀況，認為對公司未來發展，尤其在經濟不確定的時期至關重要。集團處於淨現金狀況，資產負債率為3.37%，按年微增1.11個百分點。

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