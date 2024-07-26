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壹傳媒審查員陳錦榮任期獲延長6個月

政府今日宣布，將調查壹傳媒（前上市編號：00282）事務的審查員陳錦榮任期再延長6個月，直至明年1月27日。

財政司司長陳茂波之前根據《公司條例》賦予的權力，委任陳錦榮為審查員，負責調查壹傳媒的事務。鑑於審查員向財政司司長表示，有關調查仍在進行，故財政司司長決定將審查員的任期再延長6個月。 

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