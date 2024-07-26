通信平台即服務，亦稱為CPaaS，是公司業務的核心，於往績記錄期間佔公司收入的80%以上。在公司的雲CPaaS平台上，客戶（以互聯網公司、軟件及信息技術公司以及金融機構為主）可以方便地獲得公司從中國主要電信運營商及其他服務提供商採購的大量綜合電信資源，包括語音、短信及移動流量功能。額外的增值功能，如數據分析、隱私保護及智能路由等已嵌入我們的CPaaS。此外，公司亦提供聯絡中心軟件即服務，亦稱為聯絡中心SaaS，其為一套雲軟件服務，使企業能夠處理與客戶及潛在客戶的互動。

財務方面，公司自2021年起持續盈利。今年截至3月底三個月，公司擁有人應佔利潤為695.8萬元（人民幣·下同），按年減少42.9%；收入1.52億元，按年減少19.6%。2023年純利7762.1萬元，按年增2.2%。

公司進行過多輪融資，投資者包括東方華蓋、北京謙益、北京興源、聯創創新、珠海融益、杭州牽海、杭州泛牛、蘇州歷史文化名城發展集團、安徽聯元創投、德陽西部數聯、華龍金城、匯源友邦、重慶重報創睿、徐州科創及吳通控股。