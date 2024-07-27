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美核心通脹合預期 三大指數收市均升逾1%

美國6月剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數大致符合預期，美股周五早段急升，道指高開205點後最多升818點，高見40753點，收市仍升654點或1.64%，報40589點；標指升1.11%，報5459點；納指揚1.03%，報17357點；反映中小型股票表現的羅素2000指數收市升1.67%至2260點。

全周美股延續資金從科技股流向傳統和中小股，道指和羅素2000指數上升0.75%和3.47%，標指及納指則分別跌0.83%及2.06%。

科技股連日下挫後反彈，雖然蘋果公司（美：AAPL）內地市場銷售下滑，不過收市升0.22%至217.96美元；Meta（美：META）則漲3%。Nvidia（美：NVDA）升0.7%，收報113.06美元，一周計仍跌4.1%。3M（美：MMM）績後上調盈利預測，收市急升近23%，收報127.16美元，創逾2年新高。

歐洲股市造好，英、法和德國股市分別漲1.21%、1.22%和0.65%。

港股方面，恒指夜期周五收報17126點，升104點或0.61%，較恒指收市高水105點。港股ADR比例指數收市報17142點，升120點或0.7%。