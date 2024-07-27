吳清表示，當局正在研究謀劃進一步全面深化資本市場改革開放的一攬子舉措，將始終堅持市場化法治化方向，堅定不移地深化改革、擴大開放，依法從嚴加強監管和大力保護投資者合法權益，持續增強政策的穩定性、可預期性。

中證監稱，各家外資機構代表在座談會一致認為，今年以來中國政府和中證監推出新「國九條」和「1+N」系列政策文件，以強監管、防風險促進資本市場高質量發展，一段時間以來政策效應逐步顯現。各方結合境內外資本市場展業和投資經驗，就中國資本市場下一步全面深化改革提出了具體意見建議，包括促進投融資協調發展、進一步增強對科技創新和新質生產力的制度包容性精準性；多措並舉活躍併購重組市場，支持上市公司轉型升級、提升質量；大力發展私募股權創投市場，培育更多長期資金和耐心資本；有序擴大資本市場制度型開放，提升外資機構投資便利性等等。