而近期數字亦顯示，貨物出口及整體投資有所增加。隨着外部需求持續向好，同時受惠於國家整體出口較快增長，作為本地經濟主要動力的之一的貨物出口表現維持強勁，本港商品出口貨值已連續三個月錄得雙位數的按年增長，第二季合計按年上升12.5%。本港亦希望一連串的主題式展會或盛事活動，能為市場帶來更多旅客及消費者，帶動市道。

陳茂波指，未來雖然地緣政治格局的挑戰持續，但下半年稍後時間利率有望開始下調，相信有利投資和資產市場的表現。與此同時，國家經濟整體保持穩中有進，長期向好基本面不變，為香港經濟提供了最大的支撐。

不少企業正積極推進來港上市的計劃，蓬勃的創科發展亦讓很多海內外的高端人才著手籌備來港發展事業。隨著更多引進的企業和人才相繼來港開展工作，加上國家多項的惠港政策陸續落實執行，本港整體的發展氛圍正面並將更為活躍，可望對不同的經濟環節發揮支持作用。

另外，陳茂波提及上周他率領負責金融政策和監管的主要人員訪京，拜會不同部委領導。適逢二十屆三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》）。他透露，本港在加快推動新型工業化發展方面，今年內將落實100億元的「新型工業加速計劃」，為策略性企業在港新建智能生產設施提供配對資助。

香港投資管理有限公司（港投）則正在加強發揮「耐心資本」的力量，以中長期投資策略，積極引進前沿科企作為策略夥伴，加速香港創科生態圈的構建和發展。