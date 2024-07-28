該局指，具體風險包括加劇購房者還款壓力。對於購房者來說，0首付意味著在購房初期不需要支付任何首付款項，雖然購房初期壓力降低，但實際上可能讓購房者承擔更高的貸款額度，從而增加月供負擔。長期來看亦可能導致購房者陷入財務困境，難以維持穩定的還款能力。

同時由於市場不穩定，可能會造成購房者資產價值縮水而貸款餘額卻保持不變，從而加劇購房者財務壓力。

加上會存在金融風險。對於銀行等金融機構來說，0首付購房增加了貸款違約的風險。由於購房者沒有投入自有資金，一旦遇到經濟困難或房價下跌，購房者可能更容易選擇放棄還款，導致銀行不良貸款率上升，從而引發系統性的金融風險，甚至次貸危機。

最後，可能存在法律風險。0首付購房可能引發非法集資、詐騙等違法行為，導致購房者遭受經濟損失。此外，在實際操作中，0首付購房可能存在各種附加條件或額外費用，實際上將加劇購房者經濟負擔。

該局指，南寧市將基於市場變化、市場形勢研判、實施效果評估及金融風險防範等角度綜合考慮，繼續研究優化住房首付的相關政策，在保障房地產市場和金融市場平穩健康發展的情況下適時出台優化政策。