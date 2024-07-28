御德又指，相信馮典聰將馬來西亞子公司的股份轉讓日期定為他在被免去中間控股公 司董事職務之前發生的日期，目的可能是要向銀行和其它機構證明他有權執行轉讓，從而企圖奪回銀行帳戶控制權。

而對不知名公司背景的進一步調查顯示，被罷免董事都均為不知名公司的董事。 董事會不排除馬來西亞子公司的董事以及與被罷免董事有關的其他一些人員也參與了侵佔。 作為參考，董事會凍結的馬來西亞子公司的銀行帳戶結餘約為 1,000 萬港元，而該集團的附屬公司現時資產凈值約為 600 萬港元。

董事會亦已要求銀行對有關資訊科技分部公司的帳戶繼續凍結。 董事會認為，與被罷免董事相關的損失將是有限的，儘管相關資訊科技分部公司的運營可能會受到一些干 擾，但截至本公告日期，董事會尚未收到相關資訊科技分部公司客戶關於任何服務中斷的報告。

根據 2023 年集團經審計財務報表，資訊科技分部公司2023年度錄得營業額約 1,000 萬元，截至2023年底分部公司總資產約 6,100 萬港元，其中包括銀行結餘約 2,000 萬港元及其他金融資產約 2,100 萬港元，資產凈值約 5,400 萬港元。

有關罷免董事行動方面，集團指，兩人曾任職的資訊科技分部公司的有效管理和控制可能已受到損害，因此公司董事會在5 月28 日決議授權公司秘書陳海強採取必要行動，立即將馮典聰及陳仕良從若干資訊科技分部公司中除名，其中包括有關香港公司在內。而在7月22日

該批資訊科技分部公司及香港公司分別包括馮典聰及陳仕良曾任董事的HR21 Limited、i21 Limited、 志鴻松山湖投資有限公司（Excel SSL Investment Limited）及志鴻投資中國有限公司（Excel Investment China Limited）﹔以及馮典聰曾擔任董事的數家海外公司及於英屬維爾京群島註冊成立的中間控股公司。

由於兩名被罷免董事是有關資訊科技分部公司銀行帳戶的原授權簽署人，公司已指示銀行凍結有關 資訊科技分部公司的銀行帳戶，直到對授權簽署人的變更完成為止。 被凍結的銀行結餘合共約 1,500 萬港元。