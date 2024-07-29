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港股ADR升120點 夜期高水105點 美期亞股升 藥明康德、生力啤等業績

美股向上，港股ADR升120點或0.7%，報17141點，即月恒指夜期升104點，報17126點，夜期高水105點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.08%，折合報355.67元；阿里巴巴（9988）升1.49%，折合報74.68元；美團（3690）升1.09%，折合報108.12元；匯控（0005）升1.02%，折合報67.57元；建行（0939）升0%，折合報5.4元。

道期現升0.342%；標期現升0.41%；納期現升0.59%。日本東證指數現升1.56%；韓國KOSPI指數現升1.11%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.84%。

VIX指數隔晚跌11.21%或2.07點，報16.39點。

紐油現升0.05%或0.04美元，報77.2美元；布油現升0.2%或0.17美元，報81.3美元；金價現升0.5%或11.98美元，報2399.17美元；LME 銅期貨隔晚跌0.12%或11美元，報9111美元。比特幣現升1.24%或844.36美元，報68851.96美元；美國10年期債息現跌0.41%或0.0175厘，報4.1764厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，大山教育（9986）、香港生力啤（0236）、偉俊集團控股（1013）、藥明康德（2359）

匯控（0005）：已完成總額30億美元回購。

零售更趨嚴峻 九倉（0004）、九倉置業（1997） 齊發盈警料轉蝕。

Prada（1913）據報租新世界發展（0017）旗下K11 Musea鋪位，料明年初開張。

御德國際（8048）指免職董事未獲授權轉移馬來西亞子公司股份。

恒大汽車（0780）兩附屬公司內地遭申破產重整。

喆麗控股（2209）發盈喜，中期純利料增6.1倍至1110萬美元。

優必選（9880）料中期收入最多賺5億元人幣，按年增九成。

美子公司遭美政府上門搜查，福耀玻璃（3606）︰非調查目標。

耀才證券（1428）：料年底恒指介乎17,000至18,000點。

領展（0823）未來館「Loop to Last 循環換物會」，鼓勵公眾實踐可持續消費理念。

金斯瑞生物（1548）盈喜料上半年虧損減少。

世茂（0813）修訂境外債權重組方案條款。

香港電訊（6823）：睇ViuTV奧運直播時可獲豁免數據用量。

鴻盛昌資源（1850）發盈警，預計全年利潤減少逾七成。

小米（1810）董事長雷軍：小米SU7已交付逾3萬輛，全年交付10萬輛目標可於11月達成。

日本城母企國際家居零售（1373）全年少賺44%，末期息5.6仙。

中信資源（1205）中期純利3.5億元跌8%，不派息。

東方證券（3958）今年中期利潤按年增11%。

勵晶太平洋（0575）授治療早洩藥日本商業權，有權收1209萬元。

電盈（0008）：黃Viu付費用戶量按年增11%，印泰中東增長強勁。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶宣布提升「僅退款」策略 商家享更大售後自主權。

交行（3328）完成發行300億元人幣二級資本債券。

電視廣播（0511）調高盛前高層李福來任財務總裁，8月1日生效。

電訊盈科（0008）中期虧損降至4.6億元，派息9.77仙。

富智康（2038）預期中期虧損降至最低3000萬美元。

東方甄選（1797）主席俞敏洪︰往後不允許主播成立獨立工作室，共同發展是大方向。

 

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