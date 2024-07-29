恒指今早高開175點或1.03%，報17196點，大市成交金額11億元；國指今早高開64點或1.07%，報6074點。恒生科技指數開市報3491點，升1.4%。上升股份比例為9.36%，下跌為2.21%，無升跌為88.42%。