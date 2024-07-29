恒指今早高開175點或1.03%，報17196點，大市成交金額11億元；國指今早高開64點或1.07%，報6074點。恒生科技指數開市報3491點，升1.4%。上升股份比例為9.36%，下跌為2.21%，無升跌為88.42%。
藍籌64隻升，5隻下跌，13隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.33%，報74.8元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌0.88%，報6.77元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，1隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報34.9元，升3.71%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報12.72元，跌0.78%。
恒指10天線(17430.25點)跌穿250天線(17431.57點)。科指上試10天線(3541.73點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，大山教育（9986）停牌。香港生力啤（0236）無成交，報1.08元。偉俊集團控股（1013）停牌。藥明康德（2359）開市報28.7元，升0.17%。
匯控（0005）：已完成總額30億美元回購。開市報66.85元，升0.91%。
零售更趨嚴峻 九倉（0004）、九倉置業（1997） 齊發盈警料轉蝕。九倉無成交，報24.65元。九倉置業（1997）開市報19.54元，升0.51%。
Prada（1913）據報租新世界發展（0017）旗下K11 Musea鋪位，料明年初開張。Prada開市報54元，升1.22%。新世界發展（0017）無成交，報7.27元。
御德國際（8048）指免職董事未獲授權轉移馬來西亞子公司股份。無成交，報0.029元。
恒大汽車（0708）兩附屬公司內地遭申破產重整。開市報0.365元，升8.96%。
喆麗控股（2209）發盈喜，中期純利料增6.1倍至1110萬美元。創上市新高，見5.06元，開市報5.06元，升15%。
優必選（9880）料中期收入最多賺5億元人幣，按年增九成。開市報109.5元，升6.73%。
美子公司遭美政府上門搜查，福耀玻璃（3606）︰非調查目標。開市報43.7元，跌1.47%。
耀才證券（1428）：料年底恒指介乎17,000至18,000點。無成交，報1.81元。
領展（0823）未來館「Loop to Last 循環換物會」，鼓勵公眾實踐可持續消費理念。開市報32.8元，升0.92%。
金斯瑞生物（1548）盈喜料上半年虧損減少。開市報12.42元，跌0.48%。
世茂（0813）修訂境外債權重組方案條款。開市報0.75元，升1.35%。
香港電訊（6823）：睇ViuTV奧運直播時可獲豁免數據用量。開市報9.5元，升0.21%。
鴻盛昌資源（1850）發盈警，預計全年利潤減少逾七成。開市報0.22元，跌2.65%。
小米（1810）董事長雷軍：小米SU7已交付逾3萬輛，全年交付10萬輛目標可於11月達成。開市報16.62元，升1.59%。
日本城母企國際家居零售（1373）全年少賺44%，末期息5.6仙。無成交，報1.22元。
中信資源（1205）中期純利3.5億元跌8%，不派息。無成交，報0.42元。
東方證券（3958）今年中期利潤按年增11%。開市報3.07元，升0.99%。
勵晶太平洋（0575）授治療早洩藥日本商業權，有權收1209萬元。無成交，報0.415元。
電盈（0008）：黃Viu付費用戶量按年增11%，印泰中東增長強勁。開市報3.98元，跌0.25%。
阿里巴巴（9988）旗下淘寶宣布提升「僅退款」策略 商家享更大售後自主權。開市報74.8元，升2.33%。
交行（3328）完成發行300億元人幣二級資本債券。無成交，報5.59元。
電視廣播（0511）調高盛前高層李福來任財務總裁，8月1日生效。無成交，報3.15元。
電訊盈科（0008）中期虧損降至4.6億元，派息9.77仙。開市報3.98元，跌0.25%。
富智康（2038）預期中期虧損降至最低3000萬美元。無成交，報0.79元。
東方甄選（1797）主席俞敏洪︰往後不允許主播成立獨立工作室，共同發展是大方向。開市報9.75元，升2.63%。
破頂股包括，喆麗控股（2209）創上市新高，見5.06元，開市報5.06元，升15%；順誠（0531）創52周高，見0.445元，開市報0.445元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.71元，開市報0.71元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.34元，開市報0.34元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，喆麗控股（2209）創上市新高，見5.06元，開市報5.06元，升15%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.073元，升14.06%；龍昇集團控股（6829）開市報0.09元，升13.92%；奇點國際（1280）開市報0.56元，升13.13%；彩生活（1778）開市報0.21元，升12.3%；天彩控股（3882）開市報0.58元，升11.54%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.235元，升11.37%；奧栢中國（8148）開市報0.158元，升8.97%；恒大汽車（0708）開市報0.365元，升8.96%。
下跌異動股，包括，宏信建發（9930）開市報1.33元，跌9.52%；中達集團控股（0139）開市報0.013元，跌7.14%；海天國際（1882）開市報20.25元，跌7.11%；廣聯工程控股（1413）開市報0.14元，跌3.45%；鄭煤機（0564）開市報8.7元，跌3.33%；綠城服務（2869）開市報3.23元，跌3.29%；山東墨龍（0568）開市報0.92元，跌3.16%；鴻盛昌資源（1850）開市報0.22元，跌2.65%；源宇宙教育（1082）開市報1.67元，跌2.34%；中國重汽（3808）開市報20.4元，跌2.16%。
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