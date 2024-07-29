moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開175點 10天線跌穿250天線 科指升1.4%

恒指今早高開175點或1.03%，報17196點，大市成交金額11億元；國指今早高開64點或1.07%，報6074點。恒生科技指數開市報3491點，升1.4%。上升股份比例為9.36%，下跌為2.21%，無升跌為88.42%。

藍籌64隻升，5隻下跌，13隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.33%，報74.8元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌0.88%，報6.77元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，1隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報34.9元，升3.71%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報12.72元，跌0.78%。

恒指10天線(17430.25點)跌穿250天線(17431.57點)。科指上試10天線(3541.73點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，大山教育（9986）停牌。香港生力啤（0236）無成交，報1.08元。偉俊集團控股（1013）停牌。藥明康德（2359）開市報28.7元，升0.17%。

匯控（0005）：已完成總額30億美元回購。開市報66.85元，升0.91%。

零售更趨嚴峻 九倉（0004）、九倉置業（1997） 齊發盈警料轉蝕。九倉無成交，報24.65元。九倉置業（1997）開市報19.54元，升0.51%。

Prada（1913）據報租新世界發展（0017）旗下K11 Musea鋪位，料明年初開張。Prada開市報54元，升1.22%。新世界發展（0017）無成交，報7.27元。

御德國際（8048）指免職董事未獲授權轉移馬來西亞子公司股份。無成交，報0.029元。

恒大汽車（0708）兩附屬公司內地遭申破產重整。開市報0.365元，升8.96%。

喆麗控股（2209）發盈喜，中期純利料增6.1倍至1110萬美元。創上市新高，見5.06元，開市報5.06元，升15%。

優必選（9880）料中期收入最多賺5億元人幣，按年增九成。開市報109.5元，升6.73%。

美子公司遭美政府上門搜查，福耀玻璃（3606）︰非調查目標。開市報43.7元，跌1.47%。

耀才證券（1428）：料年底恒指介乎17,000至18,000點。無成交，報1.81元。

領展（0823）未來館「Loop to Last 循環換物會」，鼓勵公眾實踐可持續消費理念。開市報32.8元，升0.92%。

金斯瑞生物（1548）盈喜料上半年虧損減少。開市報12.42元，跌0.48%。

世茂（0813）修訂境外債權重組方案條款。開市報0.75元，升1.35%。

香港電訊（6823）：睇ViuTV奧運直播時可獲豁免數據用量。開市報9.5元，升0.21%。

鴻盛昌資源（1850）發盈警，預計全年利潤減少逾七成。開市報0.22元，跌2.65%。

小米（1810）董事長雷軍：小米SU7已交付逾3萬輛，全年交付10萬輛目標可於11月達成。開市報16.62元，升1.59%。

日本城母企國際家居零售（1373）全年少賺44%，末期息5.6仙。無成交，報1.22元。

中信資源（1205）中期純利3.5億元跌8%，不派息。無成交，報0.42元。

東方證券（3958）今年中期利潤按年增11%。開市報3.07元，升0.99%。

勵晶太平洋（0575）授治療早洩藥日本商業權，有權收1209萬元。無成交，報0.415元。

電盈（0008）：黃Viu付費用戶量按年增11%，印泰中東增長強勁。開市報3.98元，跌0.25%。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶宣布提升「僅退款」策略 商家享更大售後自主權。開市報74.8元，升2.33%。

交行（3328）完成發行300億元人幣二級資本債券。無成交，報5.59元。

電視廣播（0511）調高盛前高層李福來任財務總裁，8月1日生效。無成交，報3.15元。

電訊盈科（0008）中期虧損降至4.6億元，派息9.77仙。開市報3.98元，跌0.25%。

富智康（2038）預期中期虧損降至最低3000萬美元。無成交，報0.79元。

東方甄選（1797）主席俞敏洪︰往後不允許主播成立獨立工作室，共同發展是大方向。開市報9.75元，升2.63%。

破頂股表現

破頂股包括，喆麗控股（2209）創上市新高，見5.06元，開市報5.06元，升15%；順誠（0531）創52周高，見0.445元，開市報0.445元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.71元，開市報0.71元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.34元，開市報0.34元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，喆麗控股（2209）創上市新高，見5.06元，開市報5.06元，升15%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.073元，升14.06%；龍昇集團控股（6829）開市報0.09元，升13.92%；奇點國際（1280）開市報0.56元，升13.13%；彩生活（1778）開市報0.21元，升12.3%；天彩控股（3882）開市報0.58元，升11.54%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.235元，升11.37%；奧栢中國（8148）開市報0.158元，升8.97%；恒大汽車（0708）開市報0.365元，升8.96%。

下跌異動股，包括，宏信建發（9930）開市報1.33元，跌9.52%；中達集團控股（0139）開市報0.013元，跌7.14%；海天國際（1882）開市報20.25元，跌7.11%；廣聯工程控股（1413）開市報0.14元，跌3.45%；鄭煤機（0564）開市報8.7元，跌3.33%；綠城服務（2869）開市報3.23元，跌3.29%；山東墨龍（0568）開市報0.92元，跌3.16%；鴻盛昌資源（1850）開市報0.22元，跌2.65%；源宇宙教育（1082）開市報1.67元，跌2.34%；中國重汽（3808）開市報20.4元，跌2.16%。

其他報道

港股ADR升120點 夜期高水105點 美期亞股升 藥明康德、生力啤等業績

匯控：已完成總額30億美元回購

零售更趨嚴峻 九倉、九倉置業 齊發盈警料轉蝕

北水增持工行 減持商湯