公告顯示，滬深股通調整後，每日收市後公布當日成交總額及總成交筆數、ETF成交總額、前十大成交活躍證券名單及其成交總額，並按月度、年度公布前述數據的匯總情况。每季度第五個滬深股通交易日公布上季度末單隻證券的滬深股通投資者合計持有數量。

彭博社報道指，和此前實施的第一階段披露機制調整比，下個月調整的主要變化在於目前港交所在收市後公布的買入和賣出成交額將調整為成交總額，這意味著目前投資者還能在盤後獲得的當日北向資金整體和前十活躍股的淨買入和賣出的數據，屆時將不再可得。此外目前每日更新的單只證券的北向合計持有數量也將變為季度公布。

報道引述官方早前說明，披露信息的調整旨在維護市場整體信息披露的一致性，提高信息披露與市場發展的適配性，保障投資者獲取信息的公平性等。不過，相比調整前，可供投資者觀察北向資金流向的指標將大幅減少。

根據彭博社數據，今年以來北向資金對A股的流向繼續波動態勢，截至上周五累計淨買入金額不足100億元人民幣。7月以來北向資金淨賣出A股近288億元，邁向連續第二個月淨賣出。

對於港股通，港交所（0388）回應彭博社查詢稱，8月19日的調整限於當日額度信息，其他數據的發布將保持不變。根據交易所公告，在交易時間內，港股通當日額度剩餘30%以上時，顯示額度充足；當日額度剩餘低於30%時，實時公布港股通每日額度餘額。

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