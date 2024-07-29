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港元拆息全線向下 1個月HIBOR見3周低 中長息逾兩個月低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR重拾跌勢，跌3.22點子至4.5853%，是7月8日後最低，當日報4.5472%。對上一次終止0連升是7月24日，當日拆息報4.61821%。

港元現報7.8073元貶值7點子，曾貶值最多13點子，報7.8079元，亦曾升值最多5點子，報7.8061元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.94點子至4.47845%，是7月22日後最低；1星期HIBOR跌7.28點子至4.56702%，是7月24日後最低；2星期HIBOR跌6.95點子至4.56702%，是7月15日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.04點子至4.63012%，是5月16日後最低；6個月期HIBOR跌1.64點子至4.67643%，是5月9日後最低；12個月期HIBOR跌1.28點子至4.78506%，是3月6日後最低。

美元指數現報104.206貶值0.11點或0.11%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46118%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8437%，連續2日收窄，利差是2024年7月23日後最窄，當日差距為-0.8251%。

對上一次連續2日收窄，是2024年7月17日，當日利差報-0.7819%。

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