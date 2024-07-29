Outback表示，這是經審慎考慮市場現況、營運成本及策略方向後得出的結果，並不反映管理團隊以及員工的付出及專業。品牌承諾向受影響員工提供充分的尊重及關懷，又指將一如既往，致力服務香港市場，旗下10間分店將繼續為顧客提供高質素和卓越的服務，達到顧客對品牌的期望。

Outback旗下快餐品牌Aussie Grill by Outback去年底已終止在港業務，當時分別在葵芳和中環設有分店，品牌解釋指業務終止純屬商業決定。

Outback 10家繼續營業分店：

香港島

• 香港中環皇后大道中30號娛樂行一樓

• 銅鑼灣軒尼詩道489號 銅鑼灣廣場一期 3樓305-308號舖

九龍

• 旺角太子道西193號 MOKO新世紀廣場六樓605號舖

• 香港西九龍海庭道 18 號 奧海城二期地下 G76-77 號舖

新界及離島

• 將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G43舖

• 沙田沙田正街2-8號新城市廣場3期3樓 A330號舖

• 大埔安邦路8號 大埔超級城B區1樓129號舖

• 荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓248-249號舖

• 元朗朗日路9號 YOHO MALL形點一期2樓2047-2048號舖

• 大嶼山達東路20號東薈城名店倉第三層326B號舖

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