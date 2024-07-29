上周五美股上升，亞股今早承接升勢，普遍向上，雖然日圓再度偏強，不過日股升幅跑贏亞股，滬深300、深成逆市向下，恒指半日升309點，國指亦升1.8%。市場觀望聯儲局8月1日公布議息結果，美匯回落至104.24水平。
恒指今早高開175點，高位升319點，低位升132點，高低波幅187點。上升股份比例為26.54%，下跌為18.79%，無升跌為54.66%。
恒指半日升309點或1.82%，報17331點，大市成交金額455億元；國指升109點或1.82%，報6120點。恒生科技指數收報3505點，升1.8%。
藍籌股成交金額196.58億元，佔大市成交43.2%；科指成份股成交金額95.15億元，佔大市成交20.91%；國指成份股成交金額168.3億元，佔大市成交36.98%。
24隻雙櫃台股，總成交0.34億元人民幣，相當於約0.36億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額減少7.49%，至93.3億元，佔大市成交20.46%。牛熊證成交金額37.96億元，減少7.4%；窩輪成交金額55.34億元，減少7.56%。
藍籌67隻升，13隻下跌，2隻無升跌。阿里巴巴（9988）升5.27%，收報76.95元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌2.94%，收報44.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報76.95元，升5.27%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報44.55元，跌2.94%。
恒指10天線今早開市曾跌穿250天線，目前，10天線(17443.73點)仍高於250天線(17432.11點)。科指上試10天線(3543.09點)。
北水南下合計淨流出1.24億元，終止單日流入。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，大山教育（9986）停牌。香港生力啤（0236）收報1.04元，跌3.7%。偉俊集團控股（1013）停牌。藥明康德（2359）收報28.6元，跌0.17%。
匯控（0005）：已完成總額30億美元回購。收報67.1元，升1.28%。
零售更趨嚴峻 九倉（0004）、九倉置業（1997） 齊發盈警料轉蝕。九倉收報24.1元，跌2.23%。九倉置業（1997）創上市新低，見19元，收報19.46元，升0.1%。
Prada（1913）據報租新世界發展（0017）旗下K11 Musea鋪位，料明年初開張。Prada收報54.2元，升1.59%。新世界發展（0017）收報7.38元，升1.51%。
御德國際（8048）指免職董事未獲授權轉移馬來西亞子公司股份。收報0.029元，無升跌。
恒大汽車（0708）兩附屬公司內地遭申破產重整。收報0.31元，跌7.46%。
喆麗控股（2209）發盈喜，中期純利料增6.1倍至1110萬美元。創上市新高，見5.4元，收報5.34元，升21.36%。
優必選（9880）料中期收入最多賺5億元人幣，按年增九成。收報105.2元，升2.53%。
美子公司遭美政府上門搜查，福耀玻璃（3606）︰非調查目標。收報40.9元，跌7.78%。
耀才證券（1428）：料年底恒指介乎17,000至18,000點。收報1.83元，升1.1%。
領展（0823）未來館「Loop to Last 循環換物會」，鼓勵公眾實踐可持續消費理念。收報33.35元，升2.62%。
金斯瑞生物（1548）盈喜料上半年虧損減少。收報12.54元，升0.48%。
世茂（0813）修訂境外債權重組方案條款。收報0.72元，跌2.7%。
香港電訊（6823）：睇ViuTV奧運直播時可獲豁免數據用量。平上市高位9.65元，收報9.53元，升0.53%。
鴻盛昌資源（1850）發盈警，預計全年利潤減少逾七成。收報0.221元，跌2.21%。
小米（1810）董事長雷軍：小米SU7已交付逾3萬輛，全年交付10萬輛目標可於11月達成。收報17.06元，升4.28%。
日本城母企國際家居零售（1373）全年少賺44%，末期息5.6仙。收報1.24元，升1.64%。
中信資源（1205）中期純利3.5億元跌8%，不派息。收報0.41元，跌2.38%。
東方證券（3958）今年中期利潤按年增11%。收報3.12元，升2.63%。
勵晶太平洋（0575）授治療早洩藥日本商業權，有權收1209萬元。收報0.415元，無升跌。
電盈（0008）：黃Viu付費用戶量按年增11%，印泰中東增長強勁。收報3.98元，跌0.25%。
阿里巴巴（9988）旗下淘寶宣布提升「僅退款」策略 商家享更大售後自主權。收報76.95元，升5.27%。
交行（3328）完成發行300億元人幣二級資本債券。收報5.75元，升2.86%。
電視廣播（0511）調高盛前高層李福來任財務總裁，8月1日生效。收報3.19元，升1.27%。
電訊盈科（0008）中期虧損降至4.6億元，派息9.77仙。收報3.98元，跌0.25%。
富智康（2038）預期中期虧損降至最低3000萬美元。收報0.82元，升3.8%。
東方甄選（1797）主席俞敏洪︰往後不允許主播成立獨立工作室，共同發展是大方向。收報9.76元，升2.74%。
破頂股包括，電能實業（0006）創上市新高，見49.65元，收報49.55元，升0.81%；珩灣科技（1523）創上市新高，見4.49元，收報4.35元，升0.23%；喆麗控股（2209）創上市新高，見5.4元，收報5.34元，升21.36%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2228元，收報2228元，升0.72%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063.6元，收報1063.6元，升0.04%；邁富時（2556）創上市新高，見102元，收報100.4元，升3.19%；經發物業（1354）創上市新高，見13.78元，收報13.2元，升12.44%；廣聯科技（2531）創上市新高，見11.4元，收報10.42元，跌4.58%；先機企業集團（0176）創52周高，見0.04元，收報0.027元，升8%；順誠（0531）創52周高，見0.445元，收報0.445元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.71元，收報0.71元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.34元，收報0.34元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.275元，收報0.275元，升1.85%；瑞慈醫療（1526）創52周高，見1.29元，收報1.29元，升7.5%；大眾公用（1635）創52周高，見1.84元，收報1.79元，升39.84%；美高域（1985）創52周高，見1.38元，收報1.37元，升5.38%；卡賓（2030）創52周高，見1.44元，收報1.44元，升1.41%；榮陽實業（2078）創52周高，見0.24元，收報0.223元，跌0.89%。
破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見49.65元，收報49.55元，升0.81%。
30隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.229元，收報0.229元，跌2.97%；民生教育（1569）低見0.162元，收報0.174元，跌11.22%；九毛九（9922）低見2.61元，收報2.71元，升0.37%；九龍倉置業（1997）低見19元，收報19.46元，升0.1%；中手游（0302）低見0.82元，收報0.84元，無升跌；延長石油國際（0346）低見0.236元，收報0.246元，無升跌；中國天弓控股（0428）低見0.35元，收報0.41元，跌17.17%；木薯資源（0841）低見0.07元，收報0.07元，跌20.45%；廣聯工程控股（1413）低見0.136元，收報0.152元，升4.83%；澳門勵駿（1680）低見0.118元，收報0.119元，跌6.3%。
40隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.206元，收報0.208元，跌0.95%；金沙中國（1928）低見14.8元，收報15.12元，升1.89%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.156元，收報0.158元，跌3.66%；稻香（0573）低見0.65元，收報0.68元，升1.49%；中電華大科技（0085）低見1.06元，收報1.07元，升0.94%；藥明生物（2269）低見10.46元，收報10.64元，升0.76%；潤啤（0291）低見23.8元，收報24.1元，跌2.43%；農夫山泉（9633）低見29.95元，收報30.55元，無升跌；華潤啤酒（0291）低見23.8元，收報24.1元，跌2.43%；美麗華酒店（0071）低見9.3元，收報9.35元，升0.54%。
異動股
上升異動股，包括，奇點國際（1280）收報0.84元，升69.7%；大眾公用（1635）創52周高，見1.84元，收報1.79元，升39.84%；時代環球集團（2310）收報0.05元，升31.58%；北大資源（0618）收報0.3元，升28.76%；龍昇集團控股（6829）收報0.101元，升27.85%；德萊建業（1546）收報0.12元，升23.71%；喆麗控股（2209）創上市新高，見5.4元，收報5.34元，升21.36%；植華集團（1842）收報0.064元，升18.52%；港灣數字（0913）收報0.39元，升18.18%；中國服飾控股（1146）收報0.073元，升15.87%；浙江聯合投資（8366）收報0.015元，升15.38%。
下跌異動股，包括，百勤油服（2178）收報0.06元，跌21.05%；木薯資源（0841）創上市新低，見0.07元，收報0.07元，跌20.45%；興銘控股（8425）平上市低位0.044元，收報0.044元，跌20%；中國恒有源集團（8128）收報0.038元，跌19.15%；中國天弓控股（0428）創上市新低，見0.35元，收報0.41元，跌17.17%；禮建德集團（8455）創上市新低，見0.015元，收報0.015元，跌16.67%；中昌國際控股（0859）收報0.11元，跌15.38%；濠亮環球（8118）創上市新低，見0.048元，收報0.048元，跌14.29%；亨泰（0197）收報0.275元，跌14.06%；中國智能科技（0464）收報0.28元，跌12.5%。
其他報道
港元拆息全線向下 1個月HIBOR見3周低 中長息逾兩個月低
港股ADR升120點 夜期高水105點 美期亞股升 藥明康德、生力啤等業績