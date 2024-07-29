上周五美股上升，亞股今早承接升勢，普遍向上，雖然日圓再度偏強，不過日股升幅跑贏亞股，滬深300、深成逆市向下，恒指半日升309點，國指亦升1.8%。市場觀望聯儲局8月1日公布議息結果，美匯回落至104.24水平。