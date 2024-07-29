以及為支持亞太區業務迅速擴張導致整體行政開支有所增加，尤其是員工成本及專業費用;加上中國市場業務受行業競爭加劇、渠道加速變化令年度主打新品系列並未於上半年全部上市等不利因素影響。

公司預期上半年來自持續經營業務之經調整溢利約為1390萬美元，按年減少約 73.3%。持續經營業務之溢利調整主要包括剔除集團於2024年上半年向SharkNinja Inc.之附屬公司提供增值採購服務而收取之採購服務收入，原因為該等採購服務被視為一項過渡性安排，且目前預期將於2025年終止。

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