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調查：57%餐廳料天氣炎熱及奧運開鑼帶動外賣生意

戶戶送公布2024年第二季「餐廳信心指數」的調查結果，有57%本地餐廳預期炎熱天氣會帶動外賣訂單的增長，加上適逢巴黎奧運開鑼，94%餐廳認為外送平台在其業務中所扮演的角色在將來會同樣甚至變得更為重要，較2024年第一季調查有近10%增長，屬有紀錄以來新高。