文章日期：2024年7月29日 13:16
戶戶送公布2024年第二季「餐廳信心指數」的調查結果，有57%本地餐廳預期炎熱天氣會帶動外賣訂單的增長，加上適逢巴黎奧運開鑼，94%餐廳認為外送平台在其業務中所扮演的角色在將來會同樣甚至變得更為重要，較2024年第一季調查有近10%增長，屬有紀錄以來新高。
調查於7月1日至12日進行，有33%餐廳指出他們正籌備在暑假期間推出季節限定餐飲，希望可吸引更多顧客光顧。此外，由於預期客人會因炎熱天氣而避免出外用餐，21%餐廳表示會調整外賣餐牌，以吸納更多外賣訂單。
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