特朗普還表示，他將下令美國政府不要出售在刑事案件中扣押的加密貨幣，反之，要以這些加密貨幣作為他所謂的戰略比特幣庫存的基礎。

比特幣價格比3月創下的近74,000美元的紀錄高點只低了約4,400美元。

比特幣曾升最多2.71%，是7月27日後最大升幅度，當日升幅度為2.9%。高見69849.26美元，是6月12日70002.04美元後最高。現報69714.54美元，升2.51%。連續升4日，累計升4439.08美元，對上一次連續升4日是2024年7月22日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是7月22日。

以太坊曾升最多3.97%，是7月26日後最大升幅度，當日升幅度為4.18%。高見3388.8美元，是7月24日3488.52美元後最高。現報3380.608美元，升3.71%。連續升2日，累計升137.913美元，對上一次連續升2日是2024年7月20日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月20日。

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