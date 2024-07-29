根據弗若斯特沙利文的資料，訊飛醫療去年的收入規模在中國醫療人工智能行業中排名第一，市場份額為5.9%。同資料源指，中國醫療人工智能行業的市場規模由2019年的27億元（人民幣·下同）增至2023年的88億元，複合年增長率為33.8%，且預計到2033年將達到3,157億元，2023年至2033年的複合年增長率為43.1%。

財務方面，公司自2021年起持續虧損。 截至今年3月底爲止，公司擁有人虧損為6906.1萬元，按年擴大31.3%；同期收入1.01億元，按年增65.6%。去年公司擁有人虧損為1.45億元，按年減少23.5%；同期收入5.56億元，按年增17.9%。

科大訊飛早前發布公告，公司控股子公司訊飛醫療獲中國證監會境外上市全流通備案，訊飛醫療擬發行不超過2310.335萬股境外上市普通股並在港交所上市，訊飛醫療14名股東擬將所持合計7026.16萬股境內未上市股份轉爲境外上市股份，並在港交所上市流通。

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