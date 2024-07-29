人工智能公司科大訊飛（深：002230）控股子公司訊飛醫療科技7月26日遞表港交所（0388），聯席保薦人包括華泰國際、廣發融資（香港）及建銀國際。訊飛醫療是一家人工智能賦能的醫療解決方案商，提供基層醫療服務、醫院服務、患者服務及區域醫療解決方案。
根據弗若斯特沙利文的資料，訊飛醫療去年的收入規模在中國醫療人工智能行業中排名第一，市場份額為5.9%。同資料源指，中國醫療人工智能行業的市場規模由2019年的27億元（人民幣·下同）增至2023年的88億元，複合年增長率為33.8%，且預計到2033年將達到3,157億元，2023年至2033年的複合年增長率為43.1%。
財務方面，公司自2021年起持續虧損。 截至今年3月底爲止，公司擁有人虧損為6906.1萬元，按年擴大31.3%；同期收入1.01億元，按年增65.6%。去年公司擁有人虧損為1.45億元，按年減少23.5%；同期收入5.56億元，按年增17.9%。
科大訊飛早前發布公告，公司控股子公司訊飛醫療獲中國證監會境外上市全流通備案，訊飛醫療擬發行不超過2310.335萬股境外上市普通股並在港交所上市，訊飛醫療14名股東擬將所持合計7026.16萬股境內未上市股份轉爲境外上市股份，並在港交所上市流通。
其他報道
AIA友邦好生活節 設Ninja Challenge及大熒幕為港隊打氣
機票優惠| HK Express 曼谷來回機票低至10元 包20Kg寄艙行李
港元拆息全線向下 1個月HIBOR見3周低 中長息逾兩個月低
港股ADR升120點 夜期高水105點 美期亞股升 藥明康德、生力啤等業績