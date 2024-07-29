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恒指收市升217點 觀望議息、業績 成交3個月最少 恒指波幅收窄、北水減少

日、美、英三國央行本周議息，利率期貨顯示，9月減息機會為109.9%，引伸的減息幅度為0.285厘。蘋果、微軟、亞馬遜亦將於本周公布業績，美期上升，納期升幅較大。憧憬減息及科技股上升，亞股普遍向上，日圓回穩，日股升幅跑贏亞洲主要市場，港股表現亦出色，阿里巴巴（9988）對恒指貢獻最大，Jefferies稱該公司9月起向淘寶和天貓商家收取服務費的新舉措將對收入有利。南水數據公布將停止，滬深300、深成逆市下跌。

港股三大指數收市連升第二日，見近4日高，市場觀望議息及業績，恒指波幅收至逾一周最窄，大市成交亦跌穿1000億及900億關，降至逾3個月低，而北水雖第2日流入，但大減91%。

恒指今早高開175點，高位升337點，低位升132點，高低波幅205點，是7月17日後收市新低，當日報149點。上升股份比例為28.31%，下跌為29.38%，無升跌為42.29%。

恒指收市升217點或1.28%，報17238點，大市成交金額847億元，較上日減少19.05%，是4月9日829.34億元成交後最少；國指升69點或1.16%，報6080點。恒生科技指數收報3466點，升0.66%。

藍籌股成交金額431.65億元，佔大市成交50.96%；科指成份股成交金額211.32億元，佔大市成交24.94%；國指成份股成交金額369.81億元，佔大市成交43.66%。

24隻雙櫃台股，總成交0.5億元人民幣，相當於約0.53億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.42%，至101.29億元，佔大市成交11.95%。牛熊證成交金額42.69億元，增加4.13%；窩輪成交金額58.6億元，減少2.11%。

藍籌51隻升，27隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.72%，收報76.55元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌3.64%，收報23.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報76.55元，升4.72%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報44.3元，跌3.49%。

恒指10天線今早開市曾跌穿250天線，而隨著升幅擴大，半日已修正，收市時，10天線(17434.44點)仍高於250天線(17431.74點)。科指曾上試10天線(3539.2點)。

北水南下合計淨流入7.45億元，較上日減少91.5%，連續第2日流入，累計流入95.19億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.98%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.72%。高見17358.66點，是7月24日17516.95點後最高。收市報17238.34點，是7月24日後收市新高，當日報17311.05點。連升2日，累計升233.37點，對上一次連升2日是2024年7月18日。

科指曾升最多1.91%，是7月22日後最大升幅，當日升幅為2.52%。高見3509.46點，是7月24日3561.64點後最高。今日收市報3466.6點，是7月24日後收市新高，當日報3491.2點。連升2日，累計升45.34點，對上一次連升2日是2024年7月12日。第1日陰燭。

國指曾升最多2.05%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見6133.61點，是7月24日6218.51點後最高。收市報6080.56點，是7月24日後收市新高，當日報6142.32點。

午後消息股表現

阿里（9988）據報擬對商戶收取更多服務費 見兩個月最大升幅。收報76.55元，升4.72%。

新世界（0017）據報完成額外100億元貸款安排。收報7.31元，升0.55%。

新地（0016）：屯門掃管笏項目未有因調整而解僱員工。收報69.9元，無升跌。

摩通：亞洲科技股升勢未完。ASMPT（0522）收報81.1元，升1.57%。

JS環球生活（1691）盈警 料上半年少賺約四成。收報1.55元，跌1.27%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，大山教育（9986）停牌。香港生力啤（0236）收報1.06元，跌1.85%。偉俊集團控股（1013）停牌。藥明康德（2359）收報28.75元，升0.35%。

匯控（0005）：已完成總額30億美元回購。收報67.3元，升1.58%。

零售更趨嚴峻 九倉（0004）、九倉置業（1997） 齊發盈警料轉蝕。九倉收報22.9元，跌7.1%。

九倉置業（1997）創上市新低，見19元，收報19.24元，跌1.03%。

Prada（1913）據報租新世界發展（0017）旗下K11 Musea鋪位，料明年初開張。Prada收報55元，升3.09%。新世界發展（0017）收報7.31元，升0.55%。

御德國際（8048）指免職董事未獲授權轉移馬來西亞子公司股份。收報0.028元，跌3.45%。

恒大汽車（0708）兩附屬公司內地遭申破產重整。收報0.305元，跌8.96%。

喆麗控股（2209）發盈喜，中期純利料增6.1倍至1110萬美元。創上市新高，見5.4元，收報4.94元，升12.27%。

優必選（9880）料中期收入最多賺5億元人幣，按年增九成。收報104.2元，升1.56%。

美子公司遭美政府上門搜查，福耀玻璃（3606）︰非調查目標。收報41.25元，跌6.99%。

耀才證券（1428）：料年底恒指介乎17,000至18,000點。收報1.82元，升0.55%。

領展（0823）未來館「Loop to Last 循環換物會」，鼓勵公眾實踐可持續消費理念。收報33.05元，升1.69%。

金斯瑞生物（1548）盈喜料上半年虧損減少。收報12.34元，跌1.12%。

世茂（0813）修訂境外債權重組方案條款。收報0.71元，跌4.05%。

香港電訊（6823）：睇ViuTV奧運直播時可獲豁免數據用量。平上市高位9.65元，收報9.46元，跌0.21%。

鴻盛昌資源（1850）發盈警，預計全年利潤減少逾七成。收報0.226元，無升跌。

小米（1810）董事長雷軍：小米SU7已交付逾3萬輛，全年交付10萬輛目標可於11月達成。收報16.82元，升2.81%。

日本城母企國際家居零售（1373）全年少賺44%，末期息5.6仙。收報1.24元，升1.64%。

中信資源（1205）中期純利3.5億元跌8%，不派息。收報0.405元，跌3.57%。

東方證券（3958）今年中期利潤按年增11%。收報3.09元，升1.64%。

勵晶太平洋（0575）授治療早洩藥日本商業權，有權收1209萬元。收報0.415元，無升跌。

電盈（0008）：黃Viu付費用戶量按年增11%，印泰中東增長強勁。收報3.99元，無升跌。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶宣布提升「僅退款」策略 商家享更大售後自主權。收報76.55元，升4.72%。

交行（3328）完成發行300億元人幣二級資本債券。收報5.72元，升2.33%。

電視廣播（0511）調高盛前高層李福來任財務總裁，8月1日生效。收報3.17元，升0.63%。

電訊盈科（0008）中期虧損降至4.6億元，派息9.77仙。收報3.99元，無升跌。

富智康（2038）預期中期虧損降至最低3000萬美元。收報0.82元，升3.8%。

東方甄選（1797）主席俞敏洪︰往後不允許主播成立獨立工作室，共同發展是大方向。收報9.92元，升4.42%。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創上市新高，見49.65元，收報49.45元，升0.61%；珩灣科技（1523）創上市新高，見4.49元，收報4.21元，跌3%；喆麗控股（2209）創上市新高，見5.4元，收報4.94元，升12.27%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見134.35元，收報134.35元，升0.64%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2230元，收報2230元，升0.81%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063.6元，收報1063.6元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1140元，收報1140元，升0.06%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.85元，收報17.85元，升0.28%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見124.4元，收報124.4元，升0.36%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1042.3元，收報1042.3元，升0.02%；邁富時（2556）創上市新高，見104.2元，收報102.2元，升5.04%；經發物業（1354）創上市新高，見13.78元，收報11.24元，跌4.26%；廣聯科技（2531）創上市新高，見11.4元，收報8.38元，跌23.26%；秦港股份（3369）創52周高，見2.01元，收報1.98元，升2.59%；先機企業集團（0176）創52周高，見0.04元，收報0.029元，升16%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.49元，收報0.49元，升1.03%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.45元，收報0.445元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.71元，收報0.71元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.345元，收報0.34元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升3.7%；普華和順（1358）創52周高，見1.21元，收報1.21元，升3.42%；瑞慈醫療（1526）創52周高，見1.29元，收報1.26元，升5%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見49.65元，收報49.45元，升0.61%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.223元，收報0.225元，跌4.66%；民生教育（1569）低見0.162元，收報0.186元，跌5.1%；九毛九（9922）低見2.61元，收報2.66元，跌1.48%；九龍倉置業（1997）低見19元，收報19.24元，跌1.03%；中手游（0302）低見0.82元，收報0.83元，跌1.19%；延長石油國際（0346）低見0.236元，收報0.246元，無升跌；中國天弓控股（0428）低見0.35元，收報0.4元，跌19.19%；北方礦業（0433）低見0.021元，收報0.028元，跌3.45%；匯盈控股（0821）低見0.036元，收報0.041元，跌12.77%；木薯資源（0841）低見0.07元，收報0.071元，跌19.32%。

62隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.206元，收報0.208元，跌0.95%；金沙中國（1928）低見14.8元，收報14.94元，升0.67%；東方表行集團（0398）低見3.3元，收報3.34元，升0.3%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.156元，收報0.158元，跌3.66%；星島（1105）低見0.245元，收報0.245元，無升跌；鷹君（0041）低見10.62元，收報10.62元，跌0.19%；叙福樓（1978）低見0.6元，收報0.61元，跌1.61%；稻香（0573）低見0.65元，收報0.68元，升1.49%；海亮國際（2336）低見0.11元，收報0.11元，無升跌；中電華大科技（0085）低見1.06元，收報1.06元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，奇點國際（1280）收報0.94元，升89.9%；龍昇集團控股（6829）收報0.128元，升62.03%；大眾公用（1635）創52周高，見2.06元，收報2.01元，升57.03%；北大資源（0618）收報0.335元，升43.78%；如祺出行（9680）創上市新低，見14.4元，收報21.4元，升33.92%；植華集團（1842）收報0.072元，升33.33%；匯森家居（2127）收報0.114元，升31.03%；中木國際（1822）收報0.385元，升24.19%；朗華國際集團（8026）收報0.34元，升21.43%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.058元，升20.83%；德祥地產（0199）收報0.47元，升20.51%。

下跌異動股，包括，高山企業（0616）收報0.18元，跌26.83%；CMON（1792）收報0.023元，跌23.33%；廣聯科技（2531）創上市新高，見11.4元，收報8.38元，跌23.26%；致浩達控股（1707）收報0.085元，跌22.02%；中國三迪（0910）收報0.04元，跌21.57%；木薯資源（0841）創上市新低，見0.07元，收報0.071元，跌19.32%；中國天弓控股（0428）創上市新低，見0.35元，收報0.4元，跌19.19%；中國恒有源集團（8128）收報0.038元，跌19.15%；百勤油服（2178）收報0.062元，跌18.42%；西王置業（2088）收報0.042元，跌16%；聯康生物科技集團（0690）收報0.048元，跌15.79%。

 

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