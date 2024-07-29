「飛魚套餐」包括麻辣爆汁魚蛋、魚片頭、紫菜墨丸配泡椒酸菜魚湯米線(可轉配其他湯底)以及指定飲品；至於「劍尖上的雞翼套餐」則包括自選三餸米線、湖南土匪雞翼(3隻)以及指定飲品；「彈彈乒乓丸套餐」包括豬紅、紫菜墨丸、豆卜配重慶酸辣湯米線 (可轉配其他湯底) 以及指定飲品。以上三款套餐米線除了可以補差價轉配其他湯底外，更可以優惠價加配指定一人小食，包括紅油木耳、 紅油青瓜、四川青椒皮蛋、麻辣豬耳 或 蒜泥白肉

另外，譚仔亦特意推出三款奧運限定精品，凡以譚仔APP落單，無論是堂食或外賣自取，惠顧任何食品即可以用25元換購譚仔奧運限定速乾毛巾(30cm x 100cm)一條或以25元換購手機防水袋 （可當腰包或斜孭袋）一件，而凡惠顧「飛魚套餐」或「彈彈乒乓丸套餐」，均可免費獲贈譚仔米扇一把。

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