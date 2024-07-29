根據內媒報道及自白書內容，該名女子名為王某某，25歲，任職於上海東證期貨。近日王某某在網上手持身份證及自白書，在鏡頭面前坦承自己在私生活混亂，一直隱瞞有男友的事實，與數位曖昧對像有過撩騷、約炮、錢色交易行為。自白書更鉅細無遺地交代與哪些金融圈男子曖昧及發生關係，涉及的人士包括永贏基金的蔣某、施羅德某金的俞某、東證期貨的同事尹某某、永贏基金朱某某以及中銀基金的陳某某等。

王某某自述，她2022年研究生在芝加哥大學畢業以後，2023年1月來到上海。她承認，自己心浮氣躁，愛慕虛榮，自認為有幾分美貌。在多位男士的追求下利欲熏心，沒有守住底線。「一開始都是男士主動追求，我一開始也有顧慮，但是與正牌男友之間性生活缺失，以及部分婚戀矛盾，導致我產生追求刺激、騎驢找馬、尋找各種短期、長期關係的想法。」

東證期貨回應內媒查詢時表示，已就事件立案，目前不方便回應媒體。另一位被點名的施羅德基金副總經理俞某，其所屬的施羅德基金回應指，正在了解、全面調查事件，強調該公司堅決擁護「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化理念和道德規範指南，如有背離必將嚴肅處理。

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