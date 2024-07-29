該局指出，已要求Outback立即為受影響員工補交欠款，否則當局將會向法庭作出民事申索，為受影響僱員追討拖欠的供款及附加費。

積金局呼籲，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即致電積金局熱線或電郵積金局與該局聯絡，以便跟進並提供協助。

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積金局提到，根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員（包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員）登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。如僱主是從事建造或飲食行業，僱主亦應為按日聘用或僱用少於60日的「臨時僱員」，依法註冊成為計劃的成員及作出供款。