連鎖扒房Outback Steakhouse今宣布，將於港關閉9家分店。積金局表示，Outback旗下19間餐廳，未為約40名員工繳交今年5月至6月份的強積金供款及附加費，相關員工主要來自當中4間餐廳，涉及總金額約6萬元，而該局沒有收到相關僱員投訴。
該局指出，已要求Outback立即為受影響員工補交欠款，否則當局將會向法庭作出民事申索，為受影響僱員追討拖欠的供款及附加費。
積金局呼籲，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即致電積金局熱線或電郵積金局與該局聯絡，以便跟進並提供協助。
其他報道
證監會告誡公眾提防Proxinex涉虛產欺詐 交友APP引投資者存款
譚仔推「滋味運動會」外賣自取優惠 以App落單可以25元換購奧運限定精品
恒指收市升217點 觀望議息、業績 成交3個月最少 恒指波幅收窄、北水減少
HGC環電Sunshine Hong Kong企劃首項活動有逾200人參與
積金局提到，根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員（包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員）登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。如僱主是從事建造或飲食行業，僱主亦應為按日聘用或僱用少於60日的「臨時僱員」，依法註冊成為計劃的成員及作出供款。