moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

道指跌49點 標指納指連升兩日 Tesla升5.5%

美債息短升長跌，債息倒掛擴闊，金龍指數、道指下跌，標指納指連升兩日。市場觀望美英日央行議息政策，美股上升，美股向小型股輪動的勢頭暫歇，投資者等待微軟、Meta等發布業績。Tesla上漲，摩根士丹利將該公司列為首選美國汽車股。

花旗將中國2024年經濟增速預測從5%下調至4.8%，理由是經濟勢頭變差，政策幫助有限。

截至7月26日的一周，投資者從重倉中國股票的Vanguard FTSE新興市場ETF撤出5.06億美元，規模為四年來最大。iShares安碩MSCI中國ETF單周資金流出量創紀錄最高。富達旗下一隻規模近百億美元的新興市場基金6月清倉阿里巴巴（9988）港股，建倉京東ADR，增持台積電。

道瓊斯工業平均指數收跌49點，跌幅0.13%，報40539點。標普500指數收漲4點，升幅0.09%，報5463點。納斯達克綜合指數收漲12點，或0.08%，報17370點。

高盛跌1.26%，報492.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累41點，而麥當勞升3.74%，報261.42元，貢獻道指61點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報218.24元，升0.12%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報169.53元，升1.51%，亞馬遜(美：AMZN)收市報183.2元，升0.38%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報465.71元，升0%，英偉達(美：NVDA)收市報111.59元，跌1.3%，微軟(美：MSFT)收市報426.73元，升0.34%，Tesla (美：TSLA)收市報232.1元，升5.59%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.21%，報511點。德國DAX指數收跌0.53%，報18320點；法國CAC 40指數跌0.99%，報7443點；英國富時100指數收漲0.09%，報8292點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.14%，報5690點。

美國2年期債息曾升最多0.42%，是7月26日後最大升幅，當日升幅為0.46%。高見4.4018厘，是7月26日4.4513厘後最高。收市報4.3997厘，是7月25日後收市新高，當日報4.4307厘。

美國10年期債息曾跌最多1.07%，是7月26日後最大跌幅，當日跌幅為1.24%。低見4.1492厘，是7月17日4.1421厘後最低。收市報4.1744厘，是7月17日後收市新低，當日報4.1576厘。連跌3日，累計跌0.1095厘，對上一次連跌3日是7月12日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至23.142基點，是7月24日24.715基點後最闊。收市報22.742基點，是7月23日後收市最闊，當日報24.29基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至115.431基點，是7月22日117.838基點後最闊。收市報111.478基點，是7月18日後收市最闊，當日報114.481基點。連續3日擴闊，累計8.213基點，對上一次連續3日是7月12日。

金龍指數曾跌最多0.4%，是7月25日後最大跌幅，當日跌幅為0.68%。低見5675.58點，是7月26日5621.48點後最低。收市報5690.91點，是7月25日後收市新低，當日報5629.73點。第1日陰燭。

道指曾跌最多0.49%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.36%。低見40388.83點，是7月26日40140.86點後最低。收市報40539.93點，是7月25日後收市新低，當日報39935.07點。第1日陰燭。

標指曾升最多0.52%，是7月26日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見5487.74點，是7月26日5488.32點後最高。收市報5463.54點，是7月23日後收市新高，當日報5555.74點。連升2日，累計升64.32點，對上一次連升2日是7月15日。第1日陰燭。

納指曾升最多1.02%，是7月26日後最大升幅，當日升幅為1.59%。高見17535.32點，是7月25日17544.46點後最高。收市報17370.2點，是7月23日後收市新高，當日報17997.35點。連升2日，累計升188.48點，對上一次連升2日是7月15日。第1日陰燭。

其他報道

北水增持農行 減持南方恆生科技