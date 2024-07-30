花旗將中國2024年經濟增速預測從5%下調至4.8%，理由是經濟勢頭變差，政策幫助有限。

截至7月26日的一周，投資者從重倉中國股票的Vanguard FTSE新興市場ETF撤出5.06億美元，規模為四年來最大。iShares安碩MSCI中國ETF單周資金流出量創紀錄最高。富達旗下一隻規模近百億美元的新興市場基金6月清倉阿里巴巴（9988）港股，建倉京東ADR，增持台積電。

道瓊斯工業平均指數收跌49點，跌幅0.13%，報40539點。標普500指數收漲4點，升幅0.09%，報5463點。納斯達克綜合指數收漲12點，或0.08%，報17370點。

高盛跌1.26%，報492.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累41點，而麥當勞升3.74%，報261.42元，貢獻道指61點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報218.24元，升0.12%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報169.53元，升1.51%，亞馬遜(美：AMZN)收市報183.2元，升0.38%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報465.71元，升0%，英偉達(美：NVDA)收市報111.59元，跌1.3%，微軟(美：MSFT)收市報426.73元，升0.34%，Tesla (美：TSLA)收市報232.1元，升5.59%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.21%，報511點。德國DAX指數收跌0.53%，報18320點；法國CAC 40指數跌0.99%，報7443點；英國富時100指數收漲0.09%，報8292點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.14%，報5690點。

美國2年期債息曾升最多0.42%，是7月26日後最大升幅，當日升幅為0.46%。高見4.4018厘，是7月26日4.4513厘後最高。收市報4.3997厘，是7月25日後收市新高，當日報4.4307厘。

美國10年期債息曾跌最多1.07%，是7月26日後最大跌幅，當日跌幅為1.24%。低見4.1492厘，是7月17日4.1421厘後最低。收市報4.1744厘，是7月17日後收市新低，當日報4.1576厘。連跌3日，累計跌0.1095厘，對上一次連跌3日是7月12日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至23.142基點，是7月24日24.715基點後最闊。收市報22.742基點，是7月23日後收市最闊，當日報24.29基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至115.431基點，是7月22日117.838基點後最闊。收市報111.478基點，是7月18日後收市最闊，當日報114.481基點。連續3日擴闊，累計8.213基點，對上一次連續3日是7月12日。

金龍指數曾跌最多0.4%，是7月25日後最大跌幅，當日跌幅為0.68%。低見5675.58點，是7月26日5621.48點後最低。收市報5690.91點，是7月25日後收市新低，當日報5629.73點。第1日陰燭。

道指曾跌最多0.49%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.36%。低見40388.83點，是7月26日40140.86點後最低。收市報40539.93點，是7月25日後收市新低，當日報39935.07點。第1日陰燭。

標指曾升最多0.52%，是7月26日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見5487.74點，是7月26日5488.32點後最高。收市報5463.54點，是7月23日後收市新高，當日報5555.74點。連升2日，累計升64.32點，對上一次連升2日是7月15日。第1日陰燭。

納指曾升最多1.02%，是7月26日後最大升幅，當日升幅為1.59%。高見17535.32點，是7月25日17544.46點後最高。收市報17370.2點，是7月23日後收市新高，當日報17997.35點。連升2日，累計升188.48點，對上一次連升2日是7月15日。第1日陰燭。

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