個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.1%，折合報356.3元；阿里巴巴（9988）升2.73%，折合報76.77元；美團（3690）跌0.28%，折合報107.88元；匯控（0005）升0.04%，折合報67.65元；建行（0939）跌0.06%，折合報5.4元。

道期現跌0.198%；標期現跌0.24%；納期現跌0.35%。日本東證指數現跌0.55%；韓國KOSPI指數現跌0.59%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.9%。

VIX指數隔晚升1.28%或0.21點，報16.6點。

紐油現跌0.22%或0.17美元，報75.64美元；布油現跌0.2%或0.15美元，報79.62美元；金價現跌0.1%或2.47美元，報2381.72美元；LME 銅期貨隔晚跌0.93%或85美元，報9026美元。比特幣現跌1.59%或1073.19美元，報66294.07美元；美國10年期債息現升0.04%或0.0019厘，報4.1763厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）、華能國電（0902）、和記電訊香港（0215）、童園國際（3830）、新東方（9901）、普拉達（1913）、渣打集團（2888），及悅達國際控股（0629）。

生力啤（0236）半年少賺22%，不派中期息。

藥明康德（2359）上半年少賺兩成，不派中期息。

中交建（1800）上半年新簽合同9608億人幣，增長8%。

福耀玻璃（3606）上半年多賺24%至35億元人幣。

豆盟科技（1917）盈警，料半年虧損擴大至470萬人幣。

佛朗斯股份（2499）盈喜，料上半年盈利增最多3.2倍至4430萬人幣。

鍾睒睒連續三日增持農夫山泉（9633），涉資逾1億。

景福集團（0280）委任孔令成為非執行董事。

歸創通橋（2190）盈喜，料半年轉賺最少5000萬人幣。

譚仔（2217）推「滋味運動會」外賣自取優惠，以App落單可以25元換購奧運限定精品。

喜力錄得9.49億美元減值，因所持潤啤（0291）估值下降。

其他報道

道指跌49點 標指納指連升兩日 Tesla升5.5%

北水增持農行 減持南方恆生科技