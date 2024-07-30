恒指今早低開43點或0.26%，報17194點，大市成交金額10億元；國指今早低開15點或0.26%，報6065點。恒生科技指數開市報3464點，跌0.06%。上升股份比例為5.09%，下跌為4.5%，無升跌為90.4%。