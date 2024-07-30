恒指今早低開43點或0.26%，報17194點，大市成交金額10億元；國指今早低開15點或0.26%，報6065點。恒生科技指數開市報3464點，跌0.06%。上升股份比例為5.09%，下跌為4.5%，無升跌為90.4%。
藍籌15隻升，36隻下跌，31隻無升跌。藥明生物（2269）升1.33%，報10.7元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌1.33%，報13.32元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，11隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報74.85元，升1.49%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報25.25元，跌0.98%。
恒指10天線(17381.08點)跌穿250天線(17425.84點)。科指續低於10天線(3523.38點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，恒隆集團（0010）無成交，報8.96元。恒隆地產（0101）開市報6.4元，升0.16%。華能國電（0902）開市報4.93元，跌0.2%。和記電訊香港（0215）開市報1.01元，跌0.98%。童園國際（3830）無成交，報0.033元。新東方（9901）開市報56.05元，無升跌。普拉達（1913）開市報55元，無升跌。渣打集團（2888）開市報73元，跌0.41%。悅達國際控股（0629）無成交，報0.223元。
生力啤（0236）半年少賺22%，不派中期息。開市報1.02元，跌3.77%。
藥明康德（2359）上半年少賺兩成，不派中期息。開市報29.6元，升2.96%。
中交建（1800）上半年新簽合同9608億人幣，增長8%。開市報4.53元，無升跌。
福耀玻璃（3606）上半年多賺24%至35億元人幣。開市報42.7元，升3.52%。
豆盟科技（1917）盈警，料半年虧損擴大至470萬人幣。無成交，報0.06元。
佛朗斯股份（2499）盈喜，料上半年盈利增最多3.2倍至4430萬人幣。無成交，報14.2元。
鍾睒睒連續三日增持農夫山泉（9633），涉資逾1億。開市報30.4元，無升跌。
景福集團（0280）委任孔令成為非執行董事。無成交，報0.335元。
歸創通橋（2190）盈喜，料半年轉賺最少5000萬人幣。開市報10.9元，升2.44%。
譚仔（2217）推「滋味運動會」外賣自取優惠，以App落單可以25元換購奧運限定精品。無成交，報1.01元。
喜力錄得9.49億美元減值，因所持潤啤（0291）估值下降。見52周低23.8元，開市報23.8元，無升跌。
破頂股包括，建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，開市報0.72元，升1.41%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.345元，開市報0.345元，升1.47%；長江基建集團（1038）創52周高，見52.65元，開市報52.65元，升0.38%；大眾公用（1635）創52周高，見2.11元，開市報2.11元，升4.98%。
破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見52.65元，開市報52.65元，升0.38%。
1隻股份創上市新低，包括榮昌生物（9995）低見13.12元，開市報13.12元，跌0.91%。
異動股
上升異動股，包括，中國天保集團（1427）開市報0.22元，升10%；國華（0370）開市報0.105元，升7.14%；榮陽實業（2078）開市報0.21元，升6.6%；鼎益豐（0612）開市報0.34元，升6.25%；天潤雲（2167）開市報2.55元，升5.81%；天彩控股（3882）開市報0.62元，升5.08%；天立教育（1773）開市報4.39元，升5.02%；大眾公用（1635）創52周高，見2.11元，開市報2.11元，升4.98%；鼎石資本（0804）開市報0.249元，升4.62%；中旭未來（9890）開市報11.46元，升4.56%。
下跌異動股，包括，ＴＯＭ集團（2383）開市報0.48元，跌9.43%；民富國際（8511）開市報0.027元，跌6.9%；璋利國際（1693）開市報0.036元，跌5.26%；龍輝國際控股（1007）開市報3.8元，跌4.76%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報24.94元，跌4.59%；博時比特幣（3008）開市報52.1元，跌3.87%；滙力資源（1303）開市報0.5元，跌3.85%；嘉實比特幣（3439）開市報8.39元，跌3.78%；香港生力啤（0236）開市報1.02元，跌3.77%；長虹佳華（3991）開市報0.41元，跌3.53%。