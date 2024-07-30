市民今日於旗下指定街市的環球海產購買生猛游水鮮魚滿100元即減30元；而在S-mart Food 優質食材專門店購買泰國無激素雞中翼亦可享買半磅送半磅優惠，名額有限、售完即止。

旗下指定街市包括青衣市場、頌富市場和寶林市場，青衣市場內更設置了310寸的巨型電視直播或轉播奧運盛況及焦點賽事。另外，香港街市將派出共800萬會員積分，優惠分三個階段進行，每位電子會員於指定階段內任何4日，每日消費滿50元，即可額外獲50積分，所有積分會於每階段後的14個工作日內自動派發派發到會員帳戶。

而於8月5日至8月11日期間，每位電子會員只要即日消費滿100元並於青衣市場入場睇直播，即可免費換領網紅人氣西瓜珍寶珠一支或菠蘿波板糖一支，每日限量20份，數量有限，換完即止，每位電子會員限換購一次。

另外，於8月8日至8月11日期間，每位電子會員累積消費滿888元，即可免費獲贈總值150元的限量奧運打氣福袋一份，限量1,000份，數量有限，送完即止。

此外，香港街市於8月5日及8月12日在手機APP推出限定的一分搶奧運特別版活動，電子會員能以1積分在晚上9時起搶換指定日子限定發放的禮品。而於8月2日和8月9日，手機APP亦將舉行「答即賞焦點賽事冠軍競猜」，每周推出奧運冠軍競猜活動，會員只需在指定日子的下午6時即可參與，可獲5積分的參與獎賞和以優惠價換領指定禮品。

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