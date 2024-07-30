港元現報7.8108元貶值6點子，曾貶值最多17點子，報7.8119元，亦曾升值最多9點子，報7.8093元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.79點子至4.4306%，是7月11日後最低；1星期HIBOR跌2.89點子至4.5381%，是7月15日後最低；2星期HIBOR跌2.63點子至4.54077%，是7月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.65點子至4.59363%，是5月14日後最低；6個月期HIBOR跌0.58點子至4.67061%，是5月9日後最低；12個月期HIBOR跌1.25點子至4.77259%，是3月6日後最低。

美元指數現報104.617升值0.053點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46118%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8437%，連續2日收窄，利差是2024年7月23日後最窄，當日差距為-0.8251%。

對上一次連續2日收窄，是2024年7月17日，當日利差報-0.7819%。

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