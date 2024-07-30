有關暫停服務的詳情如下：

• 中銀香港網站

• 個人網上銀行（香港及文萊）

• 企業網上銀行、中行網銀（香港）、金融機構網上銀行及iGTB平台服務（包括 iGTB

NET、iGTB MOBILE、iGTB CONNECT、iGTB SFTP、iGTB API 及 iGTB SCO）

• 私人銀行網上銀行

• 電話銀行（個人及企業）

• 個人手機銀行

• 中銀香港流動應用程式部分服務：申請中銀信用卡、貸款及旅遊保險

• BoC Pay及置業專家流動應用程式

• 轉數快服務（包括實時資金轉賬、直接付款授權及賬戶代號登記）

• 在線客服

• 自動櫃員機、存鈔機、存支票機及「至專客服」

• 使用「中銀提款卡」及「中銀信用卡」（已附加銀行賬戶）於本地及海外的自動櫃員

機（包括本行及銀通網絡的自動櫃員機）提款、查詢賬戶結餘、轉賬、繳費，以及易

辦事、銀聯扣賬消費、萬事達卡扣賬卡授權消費等

• 微信官號的部分服務: 微信錢包綁定、增值、消費及服務號的綁定及其綁定後功能

• 網上及手機銀行債務證券認購、存款證認購、賬戶查詢（直至上午9時30分）

• 網上及手機銀行開立投資賬戶及投資取向問卷填寫及查詢（直至上午10時）

• 網上、手機及電話銀行股票交易及賬戶查詢（直至上午11時）

• 網上、手機、電話銀行及「至專客服」開立定期存款（直至中午12時）

• 網上及手機銀行開立儲蓄/往來賬戶（直至中午12時）

• 「至專客服」客戶開立所有賬戶（直至中午12時）

• iGTB平台: 賬戶交易紀錄查詢服務（直至中午12時）

• 打簿機（直至中午12時）