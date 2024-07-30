為慶祝港隊再奪獎牌，香港快運（HK Express）最新在社交平台宣布，推出台北、台中及高雄『輕便飛』特價單程機票（hkexpress.com），售價低至1元，名額1萬個，售完即止。而根據官網亦有『隨心飛』特價票，包括一件隨身物品及一件20KG寄艙行李，售價同樣低至1元。
優惠只適用於由8月20日至12月10日從香港出發的來回機票，票價不包括相關稅項及附加費。
另外，大灣區航空facebook專頁最新公布，「2周年 MegaSale」的最新優惠航線為台北，用戶只需登入 GBA 官網並輸入優惠碼 TPE2HKG，即可搶限量200張機票。售價低至20元，包括一件7KG手提行李及一件20KG寄艙行李。
優惠只適用於由8月18日至12月18日從香港出發的來回機票，票價不包括相關稅項及附加費。
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