優惠只適用於由8月20日至12月10日從香港出發的來回機票，票價不包括相關稅項及附加費。

大灣區航空最新優惠航線為台北

另外，大灣區航空facebook專頁最新公布，「2周年 MegaSale」的最新優惠航線為台北，用戶只需登入 GBA 官網並輸入優惠碼 TPE2HKG，即可搶限量200張機票。售價低至20元，包括一件7KG手提行李及一件20KG寄艙行李。

優惠只適用於由8月18日至12月18日從香港出發的來回機票，票價不包括相關稅項及附加費。

其他報道

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.52%

中銀香港8月4日凌晨起進行系統維護工程 部分服務暫停

港元拆息全線向下 1個月HIBOR逾三周低 中長息續見逾兩個月低

TCL李東生：不能要求年輕人把工作放在第一位 工作和生活應該平衡

日本失業率降至2.5% 低過預期 加薪壓力增

蘋果發布iPhone AI首個版本

麥當勞CEO：續按計劃在華開1000間餐廳

奧運優惠|香港街市買魚滿100元減30元 雞翼買半磅送半磅 送1000份奧運福袋

淡馬錫300億美元投資美國 對投資中國仍審慎

滬深三大指數低開 人行淨回籠510.3億人幣

恒指低開43點 10天線跌穿250天線 科指跌0.06%

資金撤出中資股 Vanguard、iShares旗下ETF資金流出創4年及紀錄新高

花旗降明年中國GDP預測至4.8%

港股ADR跌97點 夜期低水26點 恒隆系、普拉達、渣打等業績

道指跌49點 標指納指連升兩日 Tesla升5.5%

北水增持農行 減持南方恆生科技