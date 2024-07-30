大灣區航空與珠江客運透過代碼共享推出「經港飛」，為由大灣區 6 個主要口岸（包括東莞虎門、廣州南沙、廣州琶洲、深圳福永、深圳蛇口及中山）經香港國際機場轉飛不同目的地的旅客，提供無縫的海空轉駁服務。由即日起，旅客可經內地指定旅行社或大灣區航空客戶服務中心，預訂已同時包含高速渡輪航段及飛機航段的客票，而船程會共享大灣區航空的航空公司代碼「HB」。
「經港飛」為旅客提供一個既節省出行時間亦具成本效益的選擇，他們可「一站式」在出發口岸的客運碼頭預先辦理出境及登機手續，隨即乘坐高速渡輪前往香港國際機場海天客運碼頭，然後於指定閘口登機，盡享輕鬆便捷的體驗。旅客於高速渡輪航段可享有的行李限額與其大灣區航空航段所適用的限額相同，而託運行李會由出發口岸直接送達航班目的地。此外，凡訂購「經港飛」客票的旅客，均可獲豁免繳付香港的飛機乘客離境稅。
現時來往上述 6 個口岸與香港國際機場的高速渡輪服務，每日共有超過 50 班。是次代碼共享安排顯示大灣區航空一直支持香港優化「多式聯運」服務，以鞏固其國際航空樞紐的地位。新安排亦有助促進香港與大灣區其他城市之間的旅遊及經濟活動，進一步推動大灣區發展，讓香港更好地融入國家發展大局。
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