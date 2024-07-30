美英日央行議息、大型科企業績等重要事件本周陸續公布前，市場漸趨向減倉避險，美期領跌，亞股普遍向下。數據顯示，上周投資者已經賣出重倉中國的股票ETF，A股跟隨其他市場下跌，恒指、國指跌幅於區內居前。恒指10天線跌穿250天線，20天線亦跌穿100天線，出現兩個「死亡交叉」。北水流入增1.2倍。