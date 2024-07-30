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恒指半日跌199點 雙「死亡交叉」 科指跌1.3% 北水流入增1.2倍

美英日央行議息、大型科企業績等重要事件本周陸續公布前，市場漸趨向減倉避險，美期領跌，亞股普遍向下。數據顯示，上周投資者已經賣出重倉中國的股票ETF，A股跟隨其他市場下跌，恒指、國指跌幅於區內居前。恒指10天線跌穿250天線，20天線亦跌穿100天線，出現兩個「死亡交叉」。北水流入增1.2倍。

恒指今早低開43點，高位跌43點，低位跌253點，高低波幅209點。上升股份比例為12.79%，下跌為33.64%，無升跌為53.55%。

恒指半日跌199點或1.16%，報17038點，大市成交金額453億元；國指跌84點或1.38%，報5996點。恒生科技指數收報3419點，跌1.36%。

藍籌股成交金額204.91億元，佔大市成交45.23%；科指成份股成交金額77.82億元，佔大市成交17.17%；國指成份股成交金額159.04億元，佔大市成交35.1%。

24隻雙櫃台股，總成交0.28億元人民幣，相當於約0.3億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少24.71%，至76.26億元，佔大市成交16.81%。牛熊證成交金額25.85億元，減少39.42%；窩輪成交金額50.4億元，減少13.98%。

藍籌8隻升，73隻下跌，1隻無升跌。網易（9999）升1.56%，收報143元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌6.96%，收報12.56元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報143元，升1.56%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報9.3元，跌6.25%。

恒指10天線(17365.48點)跌穿250天線(17425.22點)，20天線(17592.49點)亦跌穿100天線(17618.36點)。科指續低於10天線(3518.87點)。

北水南下合計淨流入16.81億元，較上日增加125.5%，淨流入金額是2024年7月26日87.73億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入112億元，對上一次連續3日淨流入是2024年7月22日。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，恒隆集團（0010）收報8.9元，跌0.67%。恒隆地產（0101）收報6.35元，跌0.63%。華能國電（0902）收報4.89元，跌1.01%。和記電訊香港（0215）收報1.02元，無升跌。童園國際（3830）收報0.033元，無升跌。新東方（9901）收報53.15元，跌5.17%。普拉達（1913）收報53元，跌3.64%。渣打集團（2888）收報71.9元，跌1.91%。悅達國際控股（0629）收報0.223元，無升跌。

生力啤（0236）半年少賺22%，不派中期息。收報0.95元，跌10.38%。

藥明康德（2359）上半年少賺兩成，不派中期息。收報29.85元，升3.83%。

中交建（1800）上半年新簽合同9608億人幣，增長8%。收報4.47元，跌1.32%。

福耀玻璃（3606）上半年多賺24%至35億元人幣。收報41元，跌0.61%。

豆盟科技（1917）盈警，料半年虧損擴大至470萬人幣。收報0.06元，無升跌。

佛朗斯股份（2499）盈喜，料上半年盈利增最多3.2倍至4430萬人幣。收報14.2元，無升跌。

鍾睒睒連續三日增持農夫山泉（9633），涉資逾1億。見52周低29.7元，收報29.7元，跌2.3%。

景福集團（0280）委任孔令成為非執行董事。收報0.335元，無升跌。

歸創通橋（2190）盈喜，料半年轉賺最少5000萬人幣。收報10.6元，跌0.38%。

譚仔（2217）推「滋味運動會」外賣自取優惠，以App落單可以25元換購奧運限定精品。收報1.01元，無升跌。

喜力錄得9.49億美元減值，因所持潤啤（0291）估值下降。見52周低23.25元，收報23.35元，跌1.89%。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創上市新高，見49.9元，收報49.65元，升0.4%；喆麗控股（2209）創上市新高，見5.51元，收報4.95元，升0.2%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見2.1元，收報1.98元，升24.53%；GHW INTL（9933）創上市新高，見2.07元，收報2.05元，升2.5%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2244元，收報2244元，升0.63%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1087.3元，收報1087.3元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063.65元，收報1063.65元，升0%；邁富時（2556）創上市新高，見104.3元，收報102.1元，跌0.1%；EDA集團（2505）創上市新高，見8.43元，收報7.82元，跌3.1%；長建（1038）創52周高，見52.75元，收報52.3元，跌0.29%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升2.04%；順誠（0531）創52周高，見0.455元，收報0.455元，升2.25%；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，收報0.71元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.345元，收報0.34元，無升跌；長江基建集團（1038）創52周高，見52.75元，收報52.3元，跌0.29%；普華和順（1358）創52周高，見1.21元，收報1.2元，跌0.83%；大眾公用（1635）創52周高，見2.86元，收報2.62元，升30.35%；訓修實業（1962）創52周高，見0.65元，收報0.64元，升3.23%；卡賓（2030）創52周高，見1.55元，收報1.46元，升0.69%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見49.9元，收報49.65元，升0.4%；長建（1038）創52周高，見52.75元，收報52.3元，跌0.29%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.222元，收報0.222元，跌1.33%；九龍倉置業（1997）低見18.86元，收報18.96元，跌1.46%；復興亞洲（0274）低見0.122元，收報0.122元，跌19.21%；中手游（0302）低見0.79元，收報0.81元，跌2.41%；明源雲（0909）低見1.73元，收報1.76元，跌0.56%；華音國際控股（0989）低見0.031元，收報0.032元，跌17.95%；普匯中金國際（0997）低見0.021元，收報0.023元，跌8%；嘉藝控股（1025）低見0.042元，收報0.042元，跌6.67%；雨潤食品（1068）低見0.141元，收報0.149元，升4.93%；3D MEDICINES（1244）低見3.72元，收報3.75元，跌1.57%。

73隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.94元，收報2.97元，跌1.33%；金地商置（0535）低見0.205元，收報0.205元，跌1.44%；新濠國際發展（0200）低見4.56元，收報4.58元，跌1.93%；銀河娛樂（0027）低見32.65元，收報32.85元，跌2.67%；金沙中國（1928）低見14.62元，收報14.64元，跌2.01%；周生生（0116）低見6.49元，收報6.53元，無升跌；亨得利（3389）低見0.119元，收報0.124元，跌2.36%；依波路（1856）低見1.4元，收報1.4元，跌9.09%；鷹君（0041）低見10.62元，收報10.62元，無升跌；希慎（0014）低見10.78元，收報10.78元，跌1.46%。

異動股

上升異動股，包括，國華（0370）收報0.143元，升45.92%；巨匠建設（1459）收報0.36元，升30.91%；大眾公用（1635）創52周高，見2.86元，收報2.62元，升30.35%；大地教育（8417）收報0.02元，升25%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見2.1元，收報1.98元，升24.53%；植華集團（1842）收報0.085元，升18.06%；CMON（1792）收報0.027元，升17.39%；元亨燃氣（0332）收報0.03元，升15.38%；亞洲資源（0899）收報0.098元，升13.95%；中贛通信（2545）創上市新低，見0.325元，收報0.38元，升13.43%；品創控股（8066）創52周高，見0.118元，收報0.117元，升12.5%。

下跌異動股，包括，龍皇集團（8493）收報0.12元，跌25%；星亞控股（8293）收報0.062元，跌20.51%；復興亞洲（0274）創上市新低，見0.122元，收報0.122元，跌19.21%；中國科技產業集團（8111）收報0.071元，跌18.39%；智城發展控股（8268）見52周低0.25元，收報0.25元，跌18.03%；華音國際控股（0989）創上市新低，見0.031元，收報0.032元，跌17.95%；中國城市基礎設施（2349）收報0.045元，跌15.09%；高陞集團控股（1283）收報0.81元，跌14.74%；倩碧控股（8367）創上市新低，見0.024元，收報0.029元，跌14.71%；龍昇集團控股（6829）收報0.11元，跌14.06%；正利控股（3728）創上市新低，見0.046元，收報0.05元，跌13.79%。

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