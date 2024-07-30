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恒隆地產上半年盈利跌56% 中期息削33%每股派0.12元

恒隆地產（0101）公布截至今年6月底中期盈利錄10.61億元，按年倒退55.7%，每股盈利0.23元，派中期息0.12元，按年少33.3%。

撇除6.74億元物業淨重估虧損，期內基本純利下跌22%至17.35億元，主要原因為租賃營業溢利下降及財務用上升。每股基本盈利相應跌至0.38元。

上半年總收入為61.14億元，升17%，當中確認物業銷售收入12.28億元，去年同期則無此收入。受內地奢侈品消費疲弱、香港零售及辦公樓市況放緩和人民幣兌港幣貶值三大因素影響，物業租賃收入下跌7%至48.86億元。整體營業溢利下降10%至34.3億元。

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