集團上半年總收入按年增15%至63.79億元，當中確認物業銷售收入12.28億元，2023年上半年為200 萬元。受內地奢侈品消費下行、香港零售及辦公樓市況疲弱和人民幣兌港幣貶值影響，物業租賃收入下降7%至51.51億元。整體營業溢利亦下跌10%至36.13億元。

集團截至上半年底的淨負債率為30.2%，按年增1.6個百分點，（2023年12月31日：28.6%），淨負債率上升主要源於首要用在內地及香港的資本支出的債項增加。

集團指，截至6月底平均有效借貸利率在加息環境下增至4.4%，按年增0.4個百分點，加上主要用作資本支出的債項增加，導致總財務費用增加19%至 10.69億元﹔整體債項組合的平均償還年期為3年，債項組合的償還期分布超過12年。約65%的貸款需於2年後償還。

集團指，步入2024年下半年，宏觀經濟環境的不確定性和複雜因素依然存在。高息環境將會持續，但減息已成大勢所趨，可望改善環球經濟氣氛。香港持續面臨各方面挑戰，消費氣氛續弱，鄰近地區的超大型商場帶來激烈競爭，加上旅遊消費模式轉變，令2024年下半年的零售前景趨於保守。為應對此形勢，恒隆將籌辦各項主題推廣活動等，提供更完善的店內購物體驗。鑑於當前市況，下半年的辦公樓租賃需求預料維持疲弱。

內地方面，集團將因應市場情況，繼續推售內地的高端服務式寓所「恒隆府」，其中包括武漢「恒 隆府」、昆明君悅居和無錫「恒隆府」。

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