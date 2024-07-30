上半年方面，除稅前基本溢利為40億元，上升21%；除稅前列賬基準溢利為34.92億元，按固定匯率基準計算升5.1%。董事會擬派發中期股息每股0.09元。

該行調高收入增長指引，目前預期2024年的收入增長將超過7%，同時，宣布進行集團最大規模的15億元的股份回購，將令該行自2023年全年業績以來所公佈的股東分派總額增加至27億元。

渣打上半年經營收入上升11%至100億元，按固定匯率基準計算則上升13%；淨利息收入上升5%（按固定匯率基準計算）至50億元；非淨利息收入上升22%至50億元，倘撇 除兩個重大項目，則上升16%。

財富方案業務上升25%，新增銷售淨額上升超過一倍至130億元，財富管理資產管理規模自去年底以來上升12%至1,350億元。

環球銀行業務上升14%，主要由貸款及分銷量增加所帶動。環球市場業務上升5%，當中經常性類別交易收入上升7%。信貸交易及大宗商品錄得強勁的雙位數增長，抵消了來自外匯及利率的非經常性收入減少。兩個重大項目佔2.58億元，反映埃及貨幣的外匯重估及加納惡性通脹。

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