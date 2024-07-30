新華社發布，中共中央政治局於今日召開會議，由習近平主持，會議強調，要以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險；宏觀政策要持續用力、更加給力；要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手，支持文旅、養老、育幼、家政等消費。要進一步調動民間投資積極性，擴大有效投資。
會議指出，要培育壯大新興産業和未來産業。要大力推進高水平科技自立自強，加強關鍵核心技術攻關，推動傳統産業轉型升級。要有力有效支持發展瞪羚企業、獨角獸企業。要強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭。強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效産能退出渠道。
會議指出，要推進高水平對外開放，進一步營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，穩步擴大制度型開放，落實製造業領域外資準入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措，促進利用外資企穩回升。要積極培育外貿發展新動能，拓展中間品貿易、綠色貿易。要紮實推進高質量共建「一帶一路」。
會議強調，要持續防範化解重點領域風險。要落實好促進房地産市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地産發展新模式。要完善和落實地方一攬子化債方案，創造條件加快化解地方融資平臺債務風險。要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。
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