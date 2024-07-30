新華社發布，中共中央政治局於今日召開會議，由習近平主持，會議強調，要以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險；宏觀政策要持續用力、更加給力；要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手，支持文旅、養老、育幼、家政等消費。要進一步調動民間投資積極性，擴大有效投資。