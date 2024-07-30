財務方面，初步招股書顯示，同源康醫藥自成立以來產生淨虧損，並且預計在可預見的未來將繼續產生淨虧損，且可能無法產生足夠的收入以實現或維持盈利能力。該公司2023年歸屬於公司擁有人期内虧損3.82億元（人民幣·下同），按年擴大23%。截止今年3月底止三個月歸屬於公司擁有人期内虧損為1.08億元，按年擴大29.5%。主要是由於行政開支增加1150萬元，歸因於員工成本增加（主要由於薪酬水平提高）；及研發成本增加970萬元，主要受公司研發活動的進展所推動。

董事認為，考慮到公司可用的財務資源，並考慮到公司的現金消耗率，公司有充足的營運資金可支付自招股文件日期起計未來至少12個月至少125%的成本，包括一般、行政及運營成本（包括任何生產成本）、研發成本以及業務開發及營銷開支。

公司2017年11月成立，初始注冊資本1.1億元，累計獲得6輪融資，融資總額為人民幣9.49億元。公司的基礎投資者主要是專注於投資生物技術及醫療保健行業的企業，其中包括毅達成果、江蘇中小企業、江蘇人才、厚揚通馳、厚紀通諾等。

對浙江同源康醫藥的天使投資自2018年4月開始，當時公司估值約為1.3億元。於2023年完成D輪融資後，同源康醫藥的估值為30.84億元。在5年時間內，公司的估值上升了近23倍。

此外，招股書指，風險因素包括面臨激烈競爭、在臨床階段可否製藥成功、公司在生產醫藥產品方面及藥物商業化方面並無經驗等。

其他報道

生活易與富衛推出MAX Health Shop 提供醫療健康產品和服務

恒隆地產曾跌逾15% 27年最大跌幅 分析稱削派息是警告訊號

中共中央政治局會議：政策要轉向促消費

半日沽空金額增1% 盈富沽空增31% 流通基金單位創兩個月最多

恒隆中期核心純利跌18% 續派息0.21元 下半年零售前景趨保守

渣打銀行半年多賺5% 調高收入增長指引 斥15億美元回購

比亞迪旗下高端品牌「方程豹」減價 高達17%

超媒體控股委任盧永仁為首席運營官 下月生效

奧運優惠︱ HK Express 台灣單程機票低至1元 包20Kg寄艙行李

恒指半日跌199點 雙「死亡交叉」 科指跌1.3% 北水流入增1.2倍