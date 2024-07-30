moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中銀人壽牽頭安老聯盟 協助跨代規劃

中銀香港（2388）旗下中銀人壽今日牽頭發起「安心 2gether」 聯盟，協助長者與照顧者及早防範健康風險，助客戶科學健康安老。中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒稱，下半年公司將推出相關金融及非金融的跨境養老方案。

中銀人壽執行總裁鄧子平認為，香港步入老化社會，養老屬於兩代人共同承擔的責任。「安心 2gether」 聯合康訊生物分析、安心三寶、醫思健康（2138）及PURE集團，提供包括體檢、運動及營養等全方位跨界安老服務，提升長者身心健康，減輕照顧者壓力，可令長者及照顧者兩代一同受惠。

中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒強調，中銀人壽下一階段將推出相關金融產品，助長者在退休後仍可獲得穩定的現金流。此外，公司亦在籌備全新概念的旅居養老計劃。該計劃預計先在大灣區內推廣試點，之後將推廣至全國，讓長者體驗「候鳥式」養老，提高生活體驗。

其他報道

生活易與富衛推出MAX Health Shop 提供醫療健康產品和服務

恒隆地產曾跌逾15% 27年最大跌幅 分析稱削派息是警告訊號

中共中央政治局會議：政策要轉向促消費

半日沽空金額增1% 盈富沽空增31% 流通基金單位創兩個月最多

恒隆中期核心純利跌18% 續派息0.21元 下半年零售前景趨保守

渣打銀行半年多賺5% 調高收入增長指引 斥15億美元回購

比亞迪旗下高端品牌「方程豹」減價 高達17%

超媒體控股委任盧永仁為首席運營官 下月生效

奧運優惠︱ HK Express 台灣單程機票低至1元 包20Kg寄艙行李

恒指半日跌199點 雙「死亡交叉」 科指跌1.3% 北水流入增1.2倍

大灣區航空與珠江客運推出「經港飛」 6主要口岸設海空免稅轉駁服務

恒隆地產中期盈利跌56% 中期息削33%每股派0.12元

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.52%

中銀香港8月4日凌晨起進行系統維護工程 部分服務暫停

港元拆息全線向下 1個月HIBOR逾三周低 中長息續見逾兩個月低

TCL李東生：不能要求年輕人把工作放在第一位 工作和生活應該平衡

日本失業率降至2.5% 低過預期 加薪壓力增

蘋果發布iPhone AI首個版本

麥當勞CEO：續按計劃在華開1000間餐廳

奧運優惠|香港街市買魚滿100元減30元 雞翼買半磅送半磅 送1000份奧運福袋

淡馬錫300億美元投資美國 對投資中國仍審慎

滬深三大指數低開 人行淨回籠510.3億人幣

恒指低開43點 10天線跌穿250天線 科指跌0.06%