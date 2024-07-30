中銀人壽執行總裁鄧子平認為，香港步入老化社會，養老屬於兩代人共同承擔的責任。「安心 2gether」 聯合康訊生物分析、安心三寶、醫思健康（2138）及PURE集團，提供包括體檢、運動及營養等全方位跨界安老服務，提升長者身心健康，減輕照顧者壓力，可令長者及照顧者兩代一同受惠。

中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒強調，中銀人壽下一階段將推出相關金融產品，助長者在退休後仍可獲得穩定的現金流。此外，公司亦在籌備全新概念的旅居養老計劃。該計劃預計先在大灣區內推廣試點，之後將推廣至全國，讓長者體驗「候鳥式」養老，提高生活體驗。

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