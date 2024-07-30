新世界發展（0017）旗下的K11宣布，位於香港國際機場航天城的全港首個一站式零售娛樂旅遊地標11 SKIES，其首階段親子娛樂設施將於2025年第二季陸續開放，當中大中華區首間KidZania趣志家兒童職業體驗樂園於今年7月底至9月初試營運，為11 SKIES首階段娛樂設施明年陸續開放作充分準備。
11 SKIES位於香港國際機場及港珠澳大橋之間，今年上半年，經港珠澳大橋出入境旅客已佔2023年全年（2,150萬人次）65%， 近1,400萬人次，料續趨升。機管局亦正興建「航天走廊」，並設全港首個公共自動駕駛運輸系統及無人駕駛車，訪客將可乘搭無人駕駛車，於3分鐘内從港珠澳大橋香港口岸直達11 SKIES。此外，訪客經行人天橋，數分鐘即可從亞洲國際博覽館及機場快綫抵達11 SKIES。
集團表示，零售、餐飲及專業服務會配合香港國際機場與航天城整體項目的發展時間，擬於2025年第四季起逐步投入服務。有關其他娛樂設施的試營運安排，11 SKIES亦將適時公布。
另外，此次KidZania Hong Kong香港趣志家試營運，開放逾30個職業角色體驗，僅邀請項目相關企業參加，目的是收集他們對項目的意見和建議，用以提升營運質素，未來為顧客提供最佳體驗，並不對公眾開放。
生活易與富衛推出MAX Health Shop 提供醫療健康產品和服務
恒隆地產曾跌逾15% 27年最大跌幅 分析稱削派息是警告訊號
半日沽空金額增1% 盈富沽空增31% 流通基金單位創兩個月最多
恒隆中期核心純利跌18% 續派息0.21元 下半年零售前景趨保守