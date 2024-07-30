港股三大指數均創3個月收市新低，科指同時創3個月即市新低。大市成交回升，但連續兩日少於900億元。而北水由早市大幅流入16.81億，到午後轉流出3.4億，一來一回相差20億。

恒指今早低開43點，高位跌43點，低位跌266點，高低波幅223點。上升股份比例為17.85%，下跌為41.9%，無升跌為40.24%。

恒指收市跌235點或1.37%，報17002點，大市成交金額899億元，較上日增加6.19%，是7月26日1046.7億元成交後最多；國指跌93點或1.54%，報5986點。恒生科技指數收報3414點，跌1.52%。

藍籌股成交金額461.32億元，佔大市成交51.31%；科指成份股成交金額172.9億元，佔大市成交19.23%；國指成份股成交金額358.71億元，佔大市成交39.9%。

24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.51億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.61%，至84.46億元，佔大市成交9.38%。牛熊證成交金額30.9億元，減少27.6%；窩輪成交金額53.55億元，減少8.6%。

藍籌5隻升，76隻下跌，1隻無升跌。網易（9999）升1.28%，收報142.6元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌11.74%，收報5.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報142.6元，升1.28%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報41.75元，跌5.76%。

恒指10天線(17361.93點)跌穿250天線(17425.07點)，20天線(17590.72點)跌穿100天線(17618點)。科指續低於10天線(3518.32點)。

北水南下合計淨流出3.41億元，終止連續2日流入。流出金額是7月25日後最多，當日流出46.6億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.55%，是7月25日後最大跌幅，當日跌幅為2%。低見16971.6點，是7月26日16924.58點後最低。收市報17002.91點，是4月23日後收市新低，當日報16828.93點。第1日陰燭。

科指曾跌最多1.87%，是7月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.38%。低見3401.82點，是4月23日3376.36點後最低。收市報3414.04點，是4月22日後收市新低，當日報3336.35點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月24日。

國指曾跌最多1.81%，是7月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.34%。低見5970.8點，是7月26日5970.04點後最低。收市報5986.69點，是4月23日後收市新低，當日報5954.62點。第1日陰燭。

午後消息股表現

東瀛遊（6882）送出戰巴黎奧運港隊運動員一年免費沖繩酒店住宿。收報0.64元，無升跌。

恒隆地產（0101）曾跌逾15% 27年最大跌幅 分析稱削派息是警告訊號。恒隆地產中期盈利跌56% 中期息削33%每股派0.12元。低見5.42元，收報5.64元，跌11.74%。

恒隆集團（0010）中期核心純利跌18% 續派息0.21元 下半年零售前景趨保守。收報8.58元，跌4.24%。

渣打（2888）半年多賺5% 調高收入增長指引 斥15億美元回購。收報76.9元，升4.91%。

比亞迪（1211）旗下高端品牌「方程豹」減價 高達17%。收報224.8元，跌2.85%。

超媒體控股（0072）委任盧永仁為首席運營官 下月生效。收報0.228元，升2.7%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，華能國電（0902）收報4.9元，跌0.81%。和記電訊香港（0215）收報1.01元，跌0.98%。童園國際（3830）收報0.033元，無升跌。新東方（9901）收報53.55元，跌4.46%。普拉達（1913）收報53.95元，跌1.91%。悅達國際控股（0629）收報0.16元，跌28.25%。

生力啤（0236）半年少賺22%，不派中期息。收報0.96元，跌9.43%。

藥明康德（2359）上半年少賺兩成，不派中期息。收報29.85元，升3.83%。

中交建（1800）上半年新簽合同9608億人幣，增長8%。收報4.48元，跌1.1%。

福耀玻璃（3606）上半年多賺24%至35億元人幣。收報40.4元，跌2.06%。

豆盟科技（1917）盈警，料半年虧損擴大至470萬人幣。收報0.057元，跌5%。

佛朗斯股份（2499）盈喜，料上半年盈利增最多3.2倍至4430萬人幣。收報14.2元，無升跌。

鍾睒睒連續三日增持農夫山泉（9633），涉資逾1億。創上市新低，見29.35元，收報29.6元，跌2.63%。

景福集團（0280）委任孔令成為非執行董事。收報0.335元，無升跌。

歸創通橋（2190）盈喜，料半年轉賺最少5000萬人幣。收報10.6元，跌0.38%。

譚仔（2217）推「滋味運動會」外賣自取優惠，以App落單可以25元換購奧運限定精品。收報1.02元，升0.99%。

喜力錄得9.49億美元減值，因所持潤啤（0291）估值下降。見52周低23.1元，收報23.3元，跌2.1%。

破頂股表現

破頂股包括，喆麗控股（2209）創上市新高，見5.51元，收報4.47元，跌9.51%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見2.1元，收報1.96元，升23.27%；GHW INTL（9933）創上市新高，見2.19元，收報2.06元，升3%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2252元，收報2250元，升0.9%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1087.3元，收報1087.3元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063.65元，收報1063.4元，跌0.02%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.9元，收報17.9元，升0.28%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見17.2元，收報17.2元，升0.58%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見124.9元，收報124.9元，升0.4%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1042.4元，收報1042.4元，升0.01%；邁富時（2556）創上市新高，見104.9元，收報99.9元，跌2.25%；EDA集團（2505）創上市新高，見8.47元，收報8.08元，升0.12%；秦港股份（3369）創52周高，見2.02元，收報1.98元，無升跌；長建（1038）創52周高，見52.75元，收報52.05元，跌0.76%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.51元，收報0.5元，升2.04%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.455元，收報0.455元，升2.25%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.445元，收報0.4元，升2.56%；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，收報0.72元，升1.41%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.345元，收報0.345元，升1.47%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，無升跌。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見49.9元，收報49.35元，跌0.2%；長建（1038）創52周高，見52.75元，收報52.05元，跌0.76%。

破底股方面

42隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.22元，收報0.22元，跌2.22%；九龍倉置業（1997）低見18元，收報18.68元，跌2.91%；農夫山泉（9633）低見29.35元，收報29.6元，跌2.63%；閩港控股（0181）低見0.08元，收報0.08元，跌4.76%；復興亞洲（0274）低見0.12元，收報0.131元，跌13.25%；中手游（0302）低見0.79元，收報0.81元，跌2.41%；明源雲（0909）低見1.69元，收報1.7元，跌3.95%；順騰國際控股（0932）低見0.028元，收報0.031元，升6.9%；華音國際控股（0989）低見0.03元，收報0.034元，跌12.82%；普匯中金國際（0997）低見0.021元，收報0.022元，跌12%。

97隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.93元，收報2.93元，跌2.66%；金地商置（0535）低見0.204元，收報0.205元，跌1.44%；瑞安房地產（0272）低見0.64元，收報0.64元，跌4.48%；新濠國際發展（0200）低見4.53元，收報4.54元，跌2.78%；銀河娛樂（0027）低見32.65元，收報32.7元，跌3.11%；金沙中國（1928）低見14.48元，收報14.52元，跌2.81%；周大福（1929）低見7.06元，收報7.12元，跌2.47%；周生生（0116）低見6.47元，收報6.47元，跌0.92%；亨得利（3389）低見0.118元，收報0.119元，跌6.3%；東方表行集團（0398）低見3.3元，收報3.31元，跌0.9%。

異動股

上升異動股，包括，萬咖壹聯（1762）收報0.116元，升39.76%；脈資資源（8186）收報1.64元，升33.33%；如祺出行（9680）收報28元，升30.84%；國華（0370）收報0.127元，升29.59%；巨匠建設（1459）收報0.345元，升25.45%；嘀嗒出行 （2559）收報2.93元，升24.68%；天業節水（0840）收報0.187元，升24.67%；融科控股（2323）收報0.021元，升23.53%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見2.1元，收報1.96元，升23.27%；怡園酒業（8146）收報0.099元，升20.73%；中贛通信（2545）創上市新低，見0.325元，收報0.4元，升19.4%。

下跌異動股，包括，HOME CONTROL（1747）收報0.32元，跌33.33%；悅達國際控股（0629）收報0.16元，跌28.25%；富譽控股（8269）平上市低位0.027元，收報0.028元，跌26.32%；經發物業（1354）收報8.4元，跌25.27%；龍皇集團（8493）收報0.125元，跌21.88%；皇冠環球集團（0727）收報0.073元，跌20.65%；景瑞（1862）收報0.054元，跌19.4%；長城微光（8286）收報0.057元，跌18.57%；西王置業（2088）收報0.035元，跌16.67%。

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