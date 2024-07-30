大市全日沽空金額147.22億元，較上日增加22.72%，沽空金額佔大市成交比率由上日的14.16%升至16.36%，是7月25日後高，當日報16.37%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）6.89億元，較上日增加2%，沽空比率由15.82%降至10.24%，是7月18日，當日報7.26%。上日基金單位增1.02億個，至總數73.47億個，是5月22日後新高，當日為73.92億個。
沽空增幅最多的股份為，盈富基金－Ｒ（82800）增加17156.29%，至1708.37萬元，金額是6月6日後最多，當日為1815萬元；沽空減幅最多的股份為，華夏恒生科技（3088）減少99.59%，至865元。
藍籌當中，沽空比率最高的是新世界發展（0017）沽空比率50.19%。科指股沽空比率最高的是京東健康（6618）沽空比率43.02%。
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