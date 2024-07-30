moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

全日沽空金額增22% 盈富沽空增2% 盈富人幣沽空增171倍 金額近兩個月最多

大市全日沽空金額147.22億元，較上日增加22.72%，沽空金額佔大市成交比率由上日的14.16%升至16.36%，是7月25日後高，當日報16.37%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）6.89億元，較上日增加2%，沽空比率由15.82%降至10.24%，是7月18日，當日報7.26%。上日基金單位增1.02億個，至總數73.47億個，是5月22日後新高，當日為73.92億個。

沽空增幅最多的股份為，盈富基金－Ｒ（82800）增加17156.29%，至1708.37萬元，金額是6月6日後最多，當日為1815萬元；沽空減幅最多的股份為，華夏恒生科技（3088）減少99.59%，至865元。

藍籌當中，沽空比率最高的是新世界發展（0017）沽空比率50.19%。科指股沽空比率最高的是京東健康（6618）沽空比率43.02%。

其餘請看附圖。

其他報道

港股3個月收市新低 恒指收市跌235點 曾失萬七 北水半日16億流入午後轉流出

奧運優惠︱賀港隊奪兩金 大灣區航空免費送50套任何航點來回機票

道明證券：政治局會議缺乏具體刺激措施令投資者失望

航天城11 SKIES首階段娛樂設施明年次季開放 KidZania暑假試營運

中銀人壽牽頭安老聯盟 協助跨代規劃

日央行會議前 投資者沽日圓 見1個月最大幅值幅度

東瀛遊送出戰巴黎奧運港隊運動員一年免費沖繩酒店住宿

生物製藥公司浙江同源康醫藥再遞表 公司持續虧損

滬深三大指數低收 滬指終止兩連升

生活易與富衛推出MAX Health Shop 提供醫療健康產品和服務

恒隆地產曾跌逾15% 27年最大跌幅 分析稱削派息是警告訊號

中共中央政治局會議：政策要轉向促消費

半日沽空金額增1% 盈富沽空增31% 流通基金單位創兩個月最多