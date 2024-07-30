2024年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，上半年相關費用分別為70億元及84億元。

2024年6月底外匯基金的總資產為39,786億元，較2023年底減少379億元，而其累計盈餘為6,883億元。

金管局總裁余偉文表示，展望下半年，政策利率走向、環球增長前景以及地緣政治緊張局勢等因素仍會對投資環境帶來不確定性。雖然市場普遍認為美國的減息周期將於年內展開，但近期美國的經濟數據走勢有欠明朗，美聯儲減息的時機和步伐仍然存在變數。環球股市和資產估值在過去數年亦已累積相當升幅，若環球經濟增長放緩或企業盈利轉差，資產價格或會出現較大的波動和調整。此外，地緣政治的緊張局勢，包括持續的俄烏衝突、中東局勢，以及年底美國大選對環球經濟和金融市場的影響均難以預測，市況隨時出現逆轉。

面對這些挑戰，金管局會繼續以保本先行、長期增值原則，謹慎和靈活地管理外匯基金。當局會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。

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