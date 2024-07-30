阿里巴巴（9988）旗下阿里雲與奧林匹克廣播服務公司（OBS）合作，為2024年巴黎奧運會推出奧林匹克轉播雲3.0（OBS Cloud 3.0），結合由人工智能雲驅動的雲技術，「奧運雲直播」（OBS Live CIoud）是奧運會歷史上首次成為持權媒體遠程分發的主要方式，三分之二、涉及54家轉播機構已使用「奧運雲直播」，取代過去的衛星傳輸方式。