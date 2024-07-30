阿里巴巴（9988）旗下阿里雲與奧林匹克廣播服務公司（OBS）合作，為2024年巴黎奧運會推出奧林匹克轉播雲3.0（OBS Cloud 3.0），結合由人工智能雲驅動的雲技術，「奧運雲直播」（OBS Live CIoud）是奧運會歷史上首次成為持權媒體遠程分發的主要方式，三分之二、涉及54家轉播機構已使用「奧運雲直播」，取代過去的衛星傳輸方式。
此外，阿里雲為今屆奧運提供17套OBS多鏡頭回放系統，涉及14個場館、21個體育項目如羽毛球等，系統可作定格慢動作回放，提升觀眾體驗。
阿里雲國際業務副總裁及亞太北大區總經理劉彬星相信，利用雲端轉播賽事已成行業趨勢，預期未來更多運動賽事將採用雲直播。
阿里雲香港解決方案架構師總監潘家和表示，衛星與雲技術轉播的延時對觀眾而言沒有分別，相信多鏡頭回放技術可為裁判提供參考。
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