集團指出，收入及純利下跌的原因包括執行今年初制定的「高品質水果專家與領導者」新戰略，在門店翻新、市場推廣、聘請美好生活大使等活動的費用投入增加；外部大環境影響消費力仍疲軟，門店銷售呈下滑趨勢；去年同期受惠於防疫措施解除等因素，錄得較高的收入金額，令基數較高。

集團指出，已採取措施改善經營表現，包括改善產品供應、豐富價格區域，滿足消費者快速的需求變化和更理性的消費行為；擴展水果禮、果切等產品線，深耕多元化的水果消費場景；線上線下聯動品牌營銷，提升品牌熱度，激發加盟商的積極性；以及強化成本控制措施，以進一步提高運營效率。

百果園今日收市報1.8元，跌1.1%。

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