黃傑龍表示，三年前向張家朗贈送金會籍後，一直不知道張家朗有沒有使用會籍，亦不知道他用了多少金額，但近日翻查紀錄後，「原來三年來佢都食咗近8899（萬）」。黃傑龍表示：「你俾面食我哋梗係繼續送，暫時送多$100,000先，唔夠話我知隨時加，不過講明先我哋冇得食菠蘿pizza㗎。」

至於「微笑劍后」江旻憓，黃傑龍在帖文末加上hashtag指，知道她是素食者，「如果佢會用即送可能食溫野菜 The Matcha Tokyo」。

有網民表示，本港所有運動員都值得支持，希望黃傑龍亦可以考慮支持其他運動員，「如果銀銅牌都有獎賞更開心」；但亦有網民認為，黃傑龍是出錢的一方，有自由選擇獎勵哪一位運動員。

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